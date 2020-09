Malíř ve své dílně vyrobil sedmý největší hvězdářský dalekohled v Česku

Okresní soud v Jihlavě poslal na jeden rok do vězení muže, který podle žalobce založil několik požárů v Batelově na...

Na konci devadesátých let stačilo už jen velmi málo k demolici nefungujícího dalešického pivovaru. Kdyby si v roce 1980...

Jihlava chce vrátit MHD do Benešovy ulice, umožní to trolejbusy s baterií

Po desítkách let by se mohla do jihlavské Benešovy ulice znovu vrátit vozidla městské hromadné dopravy. Vážně o tom...