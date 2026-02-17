Policie varuje řidiče, aby kvůli sněhové kalamitě nenajížděli na D1 na Vysočině

Národní dopravní informační centrum (NDIC) upozornilo, že kamiony jsou kvůli větru a silnému sněžení uvízlé například ve směru na Brno od 99. kilometru ve stoupání k Větrnému Jeníkovu. Podobné problémy jsou v opačném směru od 112. kilometru.
„Kalamitní situace na dálnici D1 na Vysočině trvá! Vlivem silného sněžení se od půlnoci stalo několik nehod. Úsek mezi 88. km a 115. km v obou směrech blokují kamiony. Na dálnici na Vysočině vůbec nenajíždějte! Policisté jsou na místě,“ napsali policisté kolem 06:15.
|
Meteorologové zpřísnili výstrahu na sníh. Nová mapa ukazuje, kde ho napadne nejvíc
Nákladní vozidlo havarovalo v noci také nedaleko Humpolce na 98. kilometru ve směru na Prahu. Tuto nehodu se již podle NDIC podařilo odstranit.
Meteorologové před problémy v dopravě kvůli sněhu varovali. Výstraha platí od pondělního odpoledne. Řidiči by při cestování měli sledovat dopravní zpravodajství.