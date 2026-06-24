Požár náklaďáku a srážka s následkem smrti na dálnici D1 u Jihlavy

Policie dostala oznámení o požáru před 18:30. Policie ČR na síti X, popsala krátce po půl osmé večer, že začal hořet návěs nákladního auta. Řidič tahače stihl návěs včas odpojit a tak shořel pouze návěs.
Mluvčí policie Monika Lébrová dodala krátce před 19:45, že provoz byl v místě obnoven levým i pravým pruhem. Dále dodává, že během události nedošlo ke zranění osob.
Nyní by na místě měl být tahač odstaven v odstaveném pruhu a měly by probíhat úklidové práce.
Krátce po ukončení opatření po požáru nákladního auta, tak dálnici D1 na Brno zablokovala další nehoda. Na 122. kilometru havarovalo v 19:15 nákladní a osobní auto. Je to vážná nehoda, místo je neprůjezdné, uvedla policie na síti X.
Nehoda se stala v závislosti na předchozí nehodu, kdy vznikla kolona. Řidič osobního auta v koloně narazil do nákladního vozidla před sebou. V osobním autě se těžce zranila spolujezdkyně, která zraněním na místě podlehla.
Řidič osobního auta utrpěl těžké zranění. Na místě zasahuje záchranná služba a na D1 musel přistávat vrtulník.
Nyní probíhá vyšetřování okolností nehody a za místem se tvoří kolona.
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