Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Požár náklaďáku a srážka s následkem smrti na dálnici D1 u Jihlavy

Autor: ,
  20:15aktualizováno  20:24

Fotogalerie2

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. (24. června 2026) | foto: X: Policie ČR

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. Zasahovaly tam složky IZS. Krátce po ukončení opatření ohledně požáru se zde stala další nehoda: srazilo se auto s náklaďákem. Událost se stala mezi sjezdy 119 u Velkého Beranova na Jihlavsku a 134 v Měříně na Žďársku.

Policie dostala oznámení o požáru před 18:30. Policie ČR na síti X, popsala krátce po půl osmé večer, že začal hořet návěs nákladního auta. Řidič tahače stihl návěs včas odpojit a tak shořel pouze návěs.

Mluvčí policie Monika Lébrová dodala krátce před 19:45, že provoz byl v místě obnoven levým i pravým pruhem. Dále dodává, že během události nedošlo ke zranění osob.

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. (24. června 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nyní by na místě měl být tahač odstaven v odstaveném pruhu a měly by probíhat úklidové práce.

Krátce po ukončení opatření po požáru nákladního auta, tak dálnici D1 na Brno zablokovala další nehoda. Na 122. kilometru havarovalo v 19:15 nákladní a osobní auto. Je to vážná nehoda, místo je neprůjezdné, uvedla policie na síti X.

Nehoda se stala v závislosti na předchozí nehodu, kdy vznikla kolona. Řidič osobního auta v koloně narazil do nákladního vozidla před sebou. V osobním autě se těžce zranila spolujezdkyně, která zraněním na místě podlehla.

Řidič osobního auta utrpěl těžké zranění. Na místě zasahuje záchranná služba a na D1 musel přistávat vrtulník.

Nyní probíhá vyšetřování okolností nehody a za místem se tvoří kolona.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce...

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

Ochráncům přírody se povedl unikát. Do speciálního domu přestěhovali vlaštovky

Vlaštovčí dům je jednoduchá dřevěná stavba za zhruba 150 tisíc korun. Domovem...

Tak trochu z nouze vznikl v Havlíčkově Brodě počin, který dosud nemá v republice obdoby. Město společně s ochránci přírody nechalo postavit speciální dům pro vlaštovky. Originálním způsobem se...

Neprávem opomíjená boží muka. Cestu střeží barokní krystal velkého Santiniho

Boží muka u Bobrové jsou zařazeny do takzvané Santiniho stezky.

Řidiči, kteří do Bobrové na Žďársku přijíždějí ve směru od Zvole, si božích muk u silnice sotva stihnou všimnout. Turistická trasa k nim nevede, a tak zůstává drobná stavba trochu stranou pozornosti....

Odmítnout panenku nedokážu, směje se sběratelka hraček. Doma jich má tisíce

Marie Roháčková sbírá panenky teprve patnáct let. Přesto jich už nashromáždila...

Třiaosmdesátiletá Marie Roháčková z Bobrové na Žďársku by si mohla užívat klidný důchod. To má ostatně už řadu let v plánu, záměr se jí však zatím nedaří. Známé sběratelce panenek totiž lidé stále...

Požár náklaďáku a srážka s následkem smrti na dálnici D1 u Jihlavy

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126....

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. Zasahovaly tam složky IZS. Krátce po ukončení opatření ohledně požáru se zde stala další nehoda: srazilo se...

24. června 2026  20:15,  aktualizováno  20:24

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun....

Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského...

24. června 2026  16:09

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

24. června 2026  14:43

Tropickou Jihlavu chladí kropicí vůz. Denně rozstříká tisíce litrů pitné vody

Služby města Jihlavy kropí historické centrum krajského města. Opatření proti...

Městskou památkovou rezervaci v Jihlavě v těchto dnech pravidelně osvěžuje kropicí vůz Služeb města Jihlavy (SMJ). Opatření má ulevit lidem i samotným komunikacím od extrémních veder, která v...

24. června 2026  12:06

Nejjedovatější žáby světa na zámku. Chovatel ukáže tropické obojživelníky

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Obojživelníky, ještěrky nebo třeba hady a hmyz ze všech koutů světa si budou moci lidé prohlédnout v netradičním prostředí v historických kulisách zámku ve Žďáře nad Sázavou. Své zvířecí svěřence tam...

24. června 2026  8:41

Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět

Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a...

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi přepsal historii české kinematografie, když získal prestižního Oscara a cenu BAFTA (British Academy Film Awards). Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt dnes...

23. června 2026  16:04

Svah ujíždí více, než se čekalo. Nepříjemná uzavírka se o měsíce prodlouží

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Uzavírka a přestavba silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku se komplikuje. Potrvá déle, než Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládalo. Nejspíš se protáhne až do podzimu, do konce letošní...

23. června 2026  12:45

Komfort pro maminky i pro personál. Brodská nemocnice přestaví porodnici

Hlavní budova havlíčkobrodské nemocnice se skládá ze spojovacího travé a sedmi...

Nemocnice v Havlíčkově Brodě výrazně modernizuje prostředí pro své nejmenší pacienty a jejich rodiče. Zkraje července zahájí rekonstrukci porodnice. Spojeno je s tím stěhování oddělení a také několik...

23. června 2026  8:43

V jeden den a ve velké hale. Jihlava bude hostit basketbalový boj o nejvyšší příčky

Basketbalistky USK Praha odehrály utkání se Žabinami Brno v Horácké areně v...

O vítězkách Ženské basketbalové ligy (ŽBL) a držitelkách bronzu rozhodne v příští sezoně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé soutěže uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě v...

22. června 2026  15:18

Zákaz venčení psů se osvědčil. Jihlava hledá další cesty, jak vylepšit parky

Na přelomu června a července by měl být otevřen revitalizovaný jihlavský park...

Jihlavská radnice v posledních měsících řeší, jak naložit s městskou zelení a veřejným prostorem. Zatímco pejskaři musí už druhým rokem respektovat přísná pravidla hry v parku Gustava Mahlera, lidé...

22. června 2026  14:57

Z takového výběhu už neuprchnou. Jihlavská zoo se rysů ani po útěku nevzdala

Rysí samec přicestoval do Jihlavy minulý týden z Německa. Výběh obývá se...

Jihlavská zoo se vrací k chovu rysů, kteří předtím obývali areál přes čtyři desetiletí. K „chovné pauze“ došlo poté, co koncem roku 2022 uprchlo z výběhu jedno ze zvířat. Následně se po pádu větví na...

22. června 2026  12:45

Jihlava chystá gastro zážitek sezóny. Eliška z Peče celá země uvede nové dezerty

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Jihlavský Hotel Savorsky chystá pro milovníky cukrařiny nevšední zážitek. V den, kdy končí školní rok, tu představí nové dezerty v nabídce kavárny Eliška Hlaváčová, vítězka třetí řady populární...

22. června 2026  6:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.