Dopravní omezení na D1 u Humpolce začne kvůli dešti až v neděli

Podle Jana Pešky, ředitele společnosti Gefab, která značení zajišťuje, začnou práce v neděli ráno. Změna značení měla zahájit modernizaci asi osmikilometrového úseku dálnice, kterou bude provádět společnost Eurovia CS.

„Je tam mlha a mokro. Budou se dělat jen drobné práce. Řidiče to neomezí. Protože v neděli už nemá pršet, rádi bychom to, co jsme měli udělat dnes a zítra, zkusili udělat za neděli,“ řekl Peška.

Součástí rekonstrukce tohoto dálničního úseku bude přestavba dvou nadjezdů, které jsou na 83,8 kilometru a na 88,4 kilometru. Opravy se budou týkat také mimoúrovňových křižovatek, inženýrských sítí a odvodnění. Asfaltový povrch dálnice nahradí cementobetonový. Práce za 1,097 miliardy korun mají skončit v listopadu 2021.

Na dálnici D1 je opraveno 90 kilometrů. Na dalších 61 kilometrech stavbaři pracují. Na desetikilometrový úsek mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice ŘSD vybírá dodavatele.