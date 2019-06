Mám asi v návěsu lidi. Řidič na D1 volal policisty, našli tři migranty

Kamion ze Srbska zastavil ve čtvrtek ráno na D1 na odpočívadle na 111. kilometru ve směru na Prahu. Při obhlídce soupravy se řidiči zdálo, že je poškozené zabezpečení návěsu. Kontaktoval proto obsluhu čerpací stanice s tím, že má podezření, že jsou pod plachtou nějací lidé.



Obsluha přivolala policisty z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, dorazili i zástupci cizinecké policie. I oni si všimli, že bylo porušeno lanko pro umístění celní plomby.

„Lanko bylo přerušeno v prostoru pravé zadní hrany návěsu, za celní plombou. Ve stejném místě bylo lanko provizorně spojeno,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Za doprovodu policistů bylo nákladní vozidlo převezeno do areálu celního úřadu u Jihlavy. Tam ho policisté s celníky otevřeli a prohledali. Uvnitř skutečně našli ukryté tři muže.

„V návěsu byly naloženy dřevěné kůly a zhruba půl metru pod horní plachtou návěsu byl volný prostor, kterého běženci využili jako úkrytu,“ popsala Čírtková.

Všechny tři muže policisté převezli na stanici ke zjištění totožnosti. Žádný u sebe neměl doklady, u jednoho našli pouze kartičku dokládající jeho pobyt v záchytném zařízení cizinců v Srbsku. Ze dvou migrantů se vyklubali občané Afghánistánu, třetí muž pochází z Indie.

Policisté vyslechli i devětatřicetiletého řidiče kamionu. Zjistili, že o migrantech ve vozidle skutečně nevěděl.

Inda a jednoho Afghánce nyní policisté eskortují na hranice se Slovenskem, kde budou předáni v rámci readmisního řízení slovenské policii. Druhý Afghánec bude umístěn v Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách.

„Máme podezření, že je to cizinec, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se to potvrdí, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal,“ doplnila Dana Čírtková.