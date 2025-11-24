„Kolo je velice dobrá alternativa pro obyvatele, kteří se nutně nepotřebují po městě přemisťovat každý den autem. A právě hustá síť bezpečných tras je podmínkou pro to, aby Žďár byl pro cyklisty atraktivní,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.
Lidé se tak v nadcházejících letech dočkají hned několika nových komunikací pro jezdce na kole – ať už se jedná o klasické cyklostezky, nebo třeba o sdílené trasy pro společný pohyb chodců a cyklistů. Po prvních úsecích se sportovci budou moci projet už v příštím roce.
Patří mezi ně například cyklostezka podél hlavního průtahu centrem města, která nově vznikne coby součást rekonstrukce další části náměstí. Jezdci na kole se tak vyhnou rušné silnici první třídy – průjezd centrem zvládnou od střediska volného času Active až po křižovatku u kulturního domu bezpečně po vymezené trase.
Bezpečnost na Jihlavské za 20 milionů
Dalším krokem k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu cestování po městě v sedle kola by měla být zhruba kilometr dlouhá stezka v Jihlavské ulici. Radnice již vyhlásila výběrové řízení na jejího zhotovitele.
Kde ve Žďáře budou nové trasy pro cyklisty
„Opět půjde o sdílenou stezku pro chodce a cyklisty, a to v úseku mezi pekárnou Enpeka a firmou Hettich,“ upřesnil Mrkos s tím, že vybudování trasy bude součástí většího projektu. Ten zahrne i rekonstrukci vodovodu, veřejného osvětlení, zastávek nebo lávky nad železniční vlečkou; dále rovněž výsadbu nové zeleně a obnovu mobiliáře.
„Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 20 milionů korun bez daně, přičemž s 8,6 miliony korun se přidá ještě Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,“ vyčíslil starosta a doplnil, že většinu nákladů pokryje město z dotace.
Jezdci na bicyklech budou časem moci najet z Jihlavské ulice rovnou na další plánovanou cestu, tentokrát podél Brněnské ulice. Tento hlavní průtah městem – silnici I/37, olemuje nová cyklokomunikace mezi pekárnou Enpeka a sídlem Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Trasa se v současné době projektuje. Realizace by mohla proběhnout v roce 2028,“ upřesnil Mrkos.
Buď jedou po chodníku, nebo vůbec
Nové cyklostezky nebo sdílené pásy pro pěší a jezdce na kole mají ale přibýt i na řadě dalších míst. Například ve Studentské ulici – jako součást její plánované rekonstrukce v roce 2027, dále mezi městským úřadem a Komenského ulicí nebo třeba mezi ulicemi Brodská a Okružní horní. Nárůst počtu cest, po nichž lze na kole bezpečněji a pohodlněji brázdit město, vítají i sami žďárští cyklisté. V současné době je to totiž podle nich občas o život.
Sdílená kola se ve Žďáře osvědčila. Budou pokračovat, přidá se i Polnička
„Nejhorší jsou hlavní silnice a průtahy, kudy jezdí i hodně kamionů a nákladních aut. Tam je to opravdu hodně rizikové. Spousta lidí proto jede raději po chodníku, nebo na kole pro jistotu nejede vůbec,“ konstatoval Jiří Štěpánek, předseda cyklistického oddílu TJ Žďár nad Sázavou.
Doprava podle něj v posledních letech obecně hodně zhoustla, což řadu jezdců na kole, zvláště těch starších nebo s dětmi, odrazuje. „Proto vítáme každou novou cyklostezku – čím víc, tím líp. Naštěstí se situace v posledních letech zlepšuje,“ dodal Štěpánek.
Smíšený provoz chodců a cyklistů se osvědčil
Přibývání těchto tras kvituje i městská policie. „Cílem je dostat cyklisty z páteřních komunikací, kde je riziko nehody s vážnými následky největší,“ uvedl Martin Kunc, vedoucí žďárských strážníků.
Dobré zkušenosti mají městští policisté jak s cyklistickými stezkami, tak i se smíšenými chodníky, kde spolu musejí oficiálně „vyjít“ pěší i jezdci na bicyklech.
Žďár bude mít nové náměstí, nahradí neutěšený prostor podél průtahu
„Obvykle to chvilku trvá, ale když si lidé na nové úseky zvyknou, funguje to velice dobře. Obě skupiny jsou k sobě ohleduplné,“ podotkl Kunc s tím, že žádné střety, nebezpečné situace či stížnosti strážníci navzdory přibývajícím úsekům těchto tras řešit nemusejí. „Rozhodně je to lepší řešení, než aby lidé jezdili po chodnících, které mají menší šířku, takže je tam riziko nějaké kolize větší,“ dodal Kunc.
Nový nedělený pás pro chodce a cyklisty byl nedávno dokončen například v Neumannově ulici naproti gymnáziu, kde nahradil původní klasický chodník z žulových kostek.
Přibudou i nové přístřešky pro kola
Přibývající kilometry nových tras, stejně jako pokračující projekt sdílených kol ale nejsou podle vedení Žďáru jedinými kroky, jimiž chce město zlákat k jízdě na kole více nadšenců. „Důležitá je i doprovodná infrastruktura v podobě přístřešků a cyklostavů,“ zmínil Mrkos.
Aktuálně vznikají ve městě tři, a to u polikliniky a základních škol Palachova a Švermova. Hotovy mají být do tří měsíců a vyjdou na zhruba šest milionů korun.
„Jedná se o krytá stání, kde bude i možnost nabíjení elektrokol. A díky napojení na městský kamerový systém budou mít navíc majitelé jistotu, že je jejich kolo v bezpečí,“ doplnil starosta. Do jednoho zázemí by se mělo vejít zhruba deset až patnáct bicyklů, a to podle typu použitých stojanů. Další tři přístřešky přibudou ještě v příštím roce.