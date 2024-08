Chotěboř se dočká vysněné cyklostezky. Kvůli kritice začne už u pivovaru

„Podnikáme poslední přípravy před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. Schválit zadání máme v plánu ještě v srpnu. Vše směřujeme k tomu, aby stavba mohla být uvedena do předčasného užívání příští léto. Aby cyklostezku mohli lidé ještě využít,“ uvedl chotěbořský starosta Ondřej Kozub.

Pro místní samosprávu to bude vysněný okamžik. Za cyklostezku radnice dlouho bojovala. A po mnoho let se zdálo, že marně. Cyklostezka povede po náspu již nevyužívané železniční vlečky. Snaha ji od státních institucí získat občas připomínala boj s větrnými mlýny.

„Snažili jsme se o to nejméně od roku 2005 a pokaždé jsme narazili na řadu překážek,“ konstatoval místostarosta Tomáš Škaryd, který v minulých volebních obdobích ještě coby starosta strávil na nejrůznějších jednáních mnoho a mnoho hodin času.

Radnice chtěla jednokolejnou trať vedoucí do bývalého armádního areálu i s pozemky pod ní zdarma. Později už byla svolná i k odkupu. Neustále ale narážela na problémy. Když se zdálo, že jednání směřují ke zdárnému konci, byla vlečka převedena na jinou státní instituci a s ní začínala jednání úplně nanovo. Získat se ji podařilo až v roce 2021.

Stezka vede odnikud nikam, volali kritici

Pro samosprávu je cyklostezka stěžejní záležitostí. Když ovšem radnice před lety zveřejnila parametry chystané stezky, pěkně to schytala. Místo radosti, očekávání a těšení se sklidila kritiku, nadávky a nepochopení.

Více než dvoukilometrová cyklostezka totiž měla začínat zhruba kilometr a půl za městem v lese. A končit rovněž v lese stovky metrů od Bílku.

Město totiž získalo železniční vlečku jen od areálu ACHP, v němž sídlí společnost Cerea. Ta vyrábí krmné směsi a vlečku od chotěbořského nádraží stále pro dovoz surovin a hnojiv využívá. Hrozilo tak, že lidé se na začátek cyklostezky budou dostávat po rušné silnici.

„Když jsem se dozvěděl, kde opravdu bude začínat, myslel jsem, že je to silvestrovský vtip,“ komentoval před třemi lety původní záměr například Miroslav Maša. „Pro děti ideální,“ rýpl si.

„Nedává mi smysl investovat tolik milionů do cyklotrasy, která nemůže být zatím napojena na Chotěboř,“ přidala se Marie Nývltová.

„Nechápu, k čemu to celé snažení o získání vlečky bylo. Vytvořit jednu z nejkratších cyklostezek v ČR se začátkem uprostřed lesa? Jen než se tam dostanete s kočárkem z Chotěboře... “ poukázal i Pavel Vencbauer.

Část stezky půjde podél kolejí

Nakonec - dost možná i po kritice, jež se na vedení města snesla - to bude trochu jinak. Radnice přišla s nápadem začít cyklostezku už u pivovaru, kde je nově zřízen letní zábavní parket.

„Odtud nová cyklostezka povede po pravé straně kolejí. Až na nádražíčku u ACHP najede na násep nevyužívané vlečky,“ vysvětlil starosta Kozub.

V Bílku, kde má cyklostezka před armádním areálem končit malou točnou, se napojí na cestu skrz místní část. Pro to bezpečně se dostat do osady ležící na rušné silnici to bude plně dostačující. Kdo bude chtít jet dál, naváže na stezku skrz Bílek a po nezpevněné cestě se dostane do Sobíňova. Odtud má být v dohledné době k dispozici cyklostezka do Ždírce nad Doubravou a dál na Žďársko.

Cyklostezka povede z Chotěboře do Bílku po tělese železniční vlečky. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

A jak se cyklisté a chodci dostanou k pivovaru, aniž by nemuseli po hlavní silnici na Ždírec a přes železniční přejezd, kde chybí chodník? I to už má vedení města vymyšlené. Současně s budováním cyklostezky nechá upravit přístupovou trasu od málo využívané silničky na Příjemky.

„Připravíme přístup kolem kaskády rybníků a skrz zahrádkářskou kolonii. Uvažujeme, že bychom tam zřídili i naučnou stezku na téma péče o les. V těch místech je poměrně zajímavá kombinace přírodního lesa a pěstebního lesa, do toho začínají na části růst mladé stromky po nedávném kácení,“ vysvětluje chotěbořský starosta.

Z deseti milionů je dnes sedminásobek

Zřídit těmi místy cestu by podle něj bylo vhodné i pro případné pojíždění manipulační a lesní techniky. Nemělo by se ovšem jednat o klasickou asfaltku, nýbrž o tvrdší prašnou cestu. Radnice by tím vyřešila i bezpečné napojení letního parketu.

Náklady na vybudování cyklostezky do Bílku v posledních letech razantně vzrostly. Zatímco ještě před třemi lety hovořil tehdejší chotěbořský starosta Škaryd o částce kolem deseti milionů korun, projektant se nyní dostal na sedminásobek. Dřív se ovšem nepočítalo s částí stezky od pivovaru podél trati.

„Je to poměrně vysoká částka. Předpokládáme, že by se při výběrovém řízení mohla trochu snížit. S uhrazením nákladů nám pomůže státní dotace, už ji máme přislíbenou,“ dodal Ondřej Kozub. Dotace by mohla pokrýt kolem poloviny nákladů.

Zcela za městem pak půjde úprava cest pro bezpečný přístup k letnímu parketu a zřízení naučné stezky několika druhy lesa. Tam ale radnice počítá s výdaji maximálně ve výši stovek tisíc korun.