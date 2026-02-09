Podchod je součástí čerstvě vyasfaltované cyklostezky podél zmíněného potoka. „Propojí Bedřichov, vlakové nádraží i cyklostezku podél řeky Jihlavy,“ popsala mluvčí magistrátu Hana Marhanová.
Stezka začíná v ulici U Hlavního nádraží a napojuje se na stávající cestu v Údolní ulici pod železničním viaduktem. Z Bedřichova dolů až k Polenské ulici tak nabízí rychlejší a bezpečnější spojení.
„Součástí stavby je také odbočka přes Drážní potok ke garážím u hlavního vlakového nádraží,“ přiblížila mluvčí. I tato odbočka částečně vznikla pomocí roštů.
Celý nový úsek pro pěší a cyklisty měří 600 metrů. Stavba stála přes šestnáct milionů korun. Z toho byla 13 milionů evropská dotace. Nově otevřená větev míří k páteřní jihlavské cyklostezce, která vede podél řeky ze Starých Hor až k Helenínské ulici a dál z města.