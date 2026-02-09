Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Autor:
  8:40
Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do tunelu pohodlně mohou i lidé, dosvědčují na místě čerstvé sprejerské výtvory.

Podchod je součástí čerstvě vyasfaltované cyklostezky podél zmíněného potoka. „Propojí Bedřichov, vlakové nádraží i cyklostezku podél řeky Jihlavy,“ popsala mluvčí magistrátu Hana Marhanová.

Stezka začíná v ulici U Hlavního nádraží a napojuje se na stávající cestu v Údolní ulici pod železničním viaduktem. Z Bedřichova dolů až k Polenské ulici tak nabízí rychlejší a bezpečnější spojení.

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům položeným nad potokem a je součástí nové cyklostezky za 16 milionů korun.
Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům položeným nad potokem a je součástí nové cyklostezky za 16 milionů korun.
Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům položeným nad potokem a je součástí nové cyklostezky za 16 milionů korun.
Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům položeným nad potokem a je součástí nové cyklostezky za 16 milionů korun.
7 fotografií

„Součástí stavby je také odbočka přes Drážní potok ke garážím u hlavního vlakového nádraží,“ přiblížila mluvčí. I tato odbočka částečně vznikla pomocí roštů.

Celý nový úsek pro pěší a cyklisty měří 600 metrů. Stavba stála přes šestnáct milionů korun. Z toho byla 13 milionů evropská dotace. Nově otevřená větev míří k páteřní jihlavské cyklostezce, která vede podél řeky ze Starých Hor až k Helenínské ulici a dál z města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

Hala je úžasná, jen jsme chtěli víc světla, líčí čeští tenisté před Davis Cupem

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Pro kvalifikační utkání Davis Cupu proti Švédsku (7. a 8. února) si čeští tenisté za domácí prostředí vybrali Horáckou arénu. V moderní multifunkční hale, kterou před třemi měsíci otevřeli v Jihlavě,...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou

Nový průchod slouží u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě. Vznikl díky roštům...

Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou Havlíčkovou ulicí. Nově je otevřen i chodcům a cyklistům díky roštům položeným nad vodním tokem. A že už do...

9. února 2026  8:40

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Divoký a nervózní debut. Nebortili jsme se, že nehrajeme ideálně, líčili Nouza a Rikl

Petr Nouza (vlevo) a Patrik Rikl slaví zisk rozhodujícího bodu v daviscupovém...

Při debutu v Davis Cupu zažili snad všechny možné tenisové situace. Jeden mečbol nevyužili, šanci soupeřů na vítězství odvrátili, hned třikrát se přetahovali až v tiebreaku... „Zápas měl všechno,“...

8. února 2026  18:22

Poliklinika ve Světlé má nového majitele. Koupil rentgen a hledá pneumologa

Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let...

Částečně modernizovat prostory a vybavení, rozšířit nabídku lékařských služeb a lépe zpřístupnit lékárnu. To je cílem společnosti Pharmos, která se prostřednictvím své dceřiné firmy stala novým...

8. února 2026  9:03

Vítězná premiéra i Berdychova chvála. Jak Češi v Davis Cupu vlétli na outsidery

Dalibor Svrčina slaví výhru v utkání Davis Cupu proti Švédsku.

Součet žebříčkových umístění dvou českých singlistů činil 117, švédská dvojice dala dohromady 984. Zkrátka obří propast. A Jiří Lehečka s Daliborem Svrčinou předpoklady v jihlavské aréně bez větších...

7. února 2026  20:34

Češi v Davis Cupu proti Švédům vedou 2:0, Lehečka i debutant Svrčina dominovali

Jiří Lehečka slaví zisk bodu v daviscupové kvalifikaci proti Švédsku.

Čeští tenisté skvěle zahájili působení v letošním ročníku Davis Cupu, po úvodním dni 1. kola kvalifikace vedou nad Švédskem 2:0. První bod jim v Jihlavě zařídil Jiří Lehečka výhrou 6:3 a 6:4 nad 576....

7. února 2026  16:23

Prior je vředem, náměstí by však mohl oživit. Změnit ho musí pouze vlastník

Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí

Přesto, že v zadání architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí tento bod nebyl, osm let starý vítězný návrh ho nakonec obsahuje. Miroslav Cikán a Radek Novotný z ateliéru MCA ve...

7. února 2026  9:09

Žďár sází na energetickou soběstačnost. Modernizuje teplárnu, další vybuduje

Teplárna Jihlavská, kam bude ke spálení v multipalivovém kotli mířit odpad z...

Již v příštím roce má být Žďár nad Sázavou soběstačný v zásobování teplem. Tomu pomůže jak modernizace stávající Teplárny Libušín, tak i výstavba nového zařízení na okraji města. Zařízení s názvem...

6. února 2026  15:26

Další oprava silnice u Pohledu po dvou letech. Komplikací je souběh uzavírek

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá na letošní rok stavební úpravy silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku. Ten samý úsek byl přitom pro sanaci svahu a opravu uzavřen přesně před dvěma roky....

6. února 2026  12:09

Malá Anička spěchala na svět. Narodila se v sanitce cestou do porodnice

Šťastný konec dramatického rána. Profesionální zásah záchranářů z Počátek a...

Cesta do pelhřimovské nemocnice se pro maminku z Počátek změnila v nečekaný a velmi rychlý zážitek. Její dcera Anička se rozhodla, že na porodní sál čekat nebude, a přišla na svět ve čtvrtek krátce...

6. února 2026  11:07

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Vím, že to není populární, ale Rusáci mi na olympiádě chybí, říká Jiří Holík

Premium
Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje...

Olympiáda není svátkem pouze pro sportovce, ale také pro všechny sportovní fanoušky. Na tři únorové týdny strávené sledováním přenosů z Milána a Cortiny d’Ampezzo se v těchto dnech těší také...

6. února 2026

Věřil jsem jí, když si všichni klepali na čelo, říká trenér Sáblíkové Petr Novák

Premium
Trenér Petr Novák a jeho svěřenkyně Martina Sáblíková na olympijských hrách v...

Když se ti dva balili v roce 2006 na olympijské hry do Turína, znali jejich jména jen sportovní fajnšmekři. Kariéra osmnáctileté rychlobruslařsky ze Žďáru nad Sázavou Martiny Sáblíkové byla na samém...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.