Zarostlou železnici chce Polná přeměnit na cyklostezku, nadšenci jsou proti

„S vedením Dobronína jsme se shodli na tom, že záměr na vybudování cyklostezky by bylo dobré uskutečnit. Umožnilo by se tím propojení nejen s Dobronínem, ale následně se Stříteží a Jihlavou,“ vysvětluje Luboš Kousal (Poleňáci pro Polnou), polenský místostarosta.

Podle něj by cyklostezka vedená mimo hlavní komunikace znamenala kromě jiného bezpečné cestování za prací do Jihlavy.

„Úsek Polná–Dobronín by ale mohly využívat i rodiny s kočárky při procházkách či inline bruslaři. Vybudování cyklostezky by také výrazně podpořilo turistický ruch,“ připomíná Kousal.

Pozitivní přínos ve vybudování cyklostezky vidí i starosta Dobronína Ivan Sehnal. „Přineslo by to zdravější spojení mezi Dobronínem a Polnou. Polná je pro nás spádové město. Pořádají tam různé kulturní akce, které u nás na vesnici nejsou. Lidé jsou zvyklí tam jezdit,“ říká dobronínský starosta.

Ovšem záměr je zatím ve fázi pouhých myšlenek a příprav. Obce nyní získaly dotaci přes 390 tisíc korun od Kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace, která by možnosti vybudování cyklostezky měla prověřit.

Podstatná budou i jednání se Správou železnic, jež trať vlastní. Ta ji chtěla v minulosti prodat, ale nakonec k tomu nedošlo.

Šestikilometrová trať mezi Dobronínem a Polnou byla zprovozněna v roce 1904. Letos v květnu to bylo čtyřicet let, kdy byla na této trati zrušena osobní vlaková doprava.

Pak ještě nějakou dobu fungovala nákladní přeprava, ale když i ta skončila, tak se na koleje vypravovaly jen výletní vlaky při příležitosti polenské mrkvancové pouti. I to už je od roku 2009 minulostí. Od té doby trať chátrá a zarůstá vegetací.

Jeden přejezd je zaasfaltovaný

V dobrém, udržovaném a provozuschopném stavu je 3,5 kilometru dlouhý úsek mezi stanicí Dobronín a Dobronín Cihelna. Zbývající úsek do Polné, kde jsou ještě dřevěné pražce, však degraduje a je v trvalé výluce od železniční dopravy.

„Jeden železniční přejezd je už dokonce zaasfaltovaný. Z železničních pražců rostou náletové dřeviny. I kdyby došlo k vyčištění drážního tělesa, nebylo by to schopné provozu bez rozsáhlých rekonstrukcí v řádu mnoha milionů korun,“ popisuje stav trati Luboš Kousal.

Ani Kraj Vysočina nepočítá s tím, že by si zde vlakovou dopravu někdy v budoucnu objednával. Přesto jsou v Polné nadšenci, kteří by o obnovu vlakového spojení stáli a s vybudováním cyklostezky místo kolejí nesouhlasí.

Proti záměru se dopisem ozvali třeba členové spolku Polenská lokálka. Podle jeho předsedy Zdeňka Beránka si jsou členové vědomi současné nepříliš dobré ekonomické situace ve společnosti.

Nicméně chtěli by obnovu tratě nechat na příští roky, až se ekonomická situace zlepší. „Nebudeme se snažit v nejbližší době o obnovu kolejí, ale chtěli bychom, aby se zachoval současný stav celé tratě Dobronín–Polná. Bude důležité, aby trať fungovala v době, až bude možné se připojit v Jihlavě a terminálu Pávov k vysokorychlostní trati směr Brno nebo Praha,“ uvedli členové spolku.

Podle místostarosty Kousala, který byl civilním povoláním strojvedoucí, je ale obnova železniční trati v rovině utopie. „Můj osobní názor je ten, že provoz na jednokolejné trati bez elektrifikace je nesmysl ve všech směrech. Není to ani ekologické, jezdit by tam musely motorové vozy. Cestující by čekalo přestupování. Stanice je na okraji Polné. Myslím, že ani rekreační turistické vlaky by nepřinesly Polné více turistů. Naopak jsem přesvědčený, že kdyby tam vedla cyklostezka, turisté by přijížděli i z Jihlavy. Také když si vezmu náklady na rekonstrukci a následně provoz, tak je to celé naprosto nereálné,“ přemítá polenský místostarosta.