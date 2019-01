Místo spolupráce na cyklostezce se Jihlava s Plastikovem soudí o miliony

Plastikov stojí v jihlavské Mlýnské ulici vedle řeky. A právě tam se nachází jediný úsek ve městě, kde ještě není cyklostezka podél vodního toku. Jinak už je Jihlava průjezdná celá blízko řeky. Kdy se ale tato poslední část dostaví, stále není jasné.



Radnice a Plastikov proti sobě stojí u soudu ne kvůli cyklostezce, nýbrž kvůli městské kanalizaci. Ta se měla v areálu firmy rekonstruovat již v roce 2014, čemuž předcházely roky příprav. Na akci byla připravená i dotace. Výrobce plastových oken kvůli tomu přerušil výrobu. Jenže stavět se nakonec nezačalo.

Lidé z vedení magistrátu a Plastikovu se z nezdaru akce začali vinit navzájem. Vše skončilo až u soudu. Firma chtěla jako náhradu škody necelých pět milionů korun. Jihlavský okresní soud se nakonec přiklonil na její stranu, ale s výrazně menší částkou.

„Soud prvního stupně přiznal společnosti Plastikov náhradu škody ve výši 1,3 milionu korun. Písemné vyhotovení rozsudku však doposud nemáme k dispozici,“ uvedla Aneta Hrdličková, mluvčí radnice.

Jsme v právu, tvrdí bývalý primátor. Zrušili to, oponuje firma

Ještě podle ní není rozhodnuto, jestli se vedení magistrátu odvolá. „V tomto okamžiku město nemůže vyloučit případné použití řádných opravných prostředků,“ dodala mluvčí.

Podle radního Jaroslava Vymazala (ODS), který byl tehdy v roce 2014 primátorem, by se ale radnice rozhodně měla odvolat. „Určitě ano, znám ten případ. Jednání ze strany firmy tehdy nebylo férové. Podle mě jsme v právu,“ uvedl Vymazal.

Naopak vedení Plastikovu se odvolávat nemíní, přestože soudem uznaná částka je nakonec podstatně nižší.

Podle jednatele společnosti Františka Hintnause ale představitelé města vážně chybovali, což soud potvrdil. „Byl tady obrovský projekt s dotačním titulem, vysoutěžený tendr. A najednou všechno shodili ze stolu,“ uvedl jednatel.

Kdyby se podle něj vše už tehdy podařilo uskutečnit, snížilo by se znečištění vodních toků z kanalizace. „Jednalo se o tom už od roku 2004. Deset let jsme tomu věnovali obrovské úsilí. Pak to den a půl před předáním staveniště ukončili, všechno přišlo vniveč. A nikdo nenese osobní odpovědnost,“ doplnil František Hintnaus.

Jaroslav Vymazal ale oponuje, že výrobce plastových oken tehdy prosazoval pro město i vybrané stavební společnosti těžko splnitelné podmínky.

Zatím se projektuje. A vrací se varianta roštů nad řekou

Spolu s kanalizací se tam měla už tehdy v roce 2014 vybudovat i zmíněná cyklostezka. Dodnes se ale nezačala stavět. Přitom vedení Plastikovu se tomuto plánu nebrání i přes kanalizační spor.

„V poslední době se mnou ale nikdo o cyklostezce nejednal,“ sdělil jednatel. Bývalé vedení magistrátu plánovalo, že se tam cyklostezka dostaví letos. Tak rychle to ale nebude.

„Letos probíhají práce na projektové dokumentaci,“ popsala Aneta Hrdličková. Už několikátý rok v řadě se řeší s Povodím Moravy, jakým způsobem se břeh u Plastikovu zprůjezdní.

Prvně se mluvilo o tom, že by se ve složitém místě jezdilo 150 metrů po visutých roštech přímo nad vodní hladinou. Pak se plánovalo, že stezku vytvoří dělníci přímo v korytě řeky v místech, kde je dnes kamenný břeh pod plotem firmy. A to s tím, že by se dráha čas od času zatopila, když se zvedne hladina. V úseku měly být závory, které by se v případě potřeby spustily.

Nyní je opět pravděpodobnější varianta s rošty. Minulý týden o této části cyklostezky jednali šéfové magistrátu a Povodí Moravy.



Jenže snadné to nebude ani v prostoru za Plastikovem. Tam má sice město pozemky, které ale užívají zahrádkáři. „A ti jsou napojení na vodu z řeky, kterou používají k zalévání. A nemají tam ploty,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Vedení města proto uvažuje, že tam cyklostezku oddělí plotem i s brankami k zahrádkám, aby po nich cyklisté volně nejezdili. „Je to řešitelné,“ dodal náměstek. Byl by rád, kdyby se vše povedlo už příští rok.