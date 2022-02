Štoky a Jihlavu propojí bezpečná cyklostezka, turisty přivede i k pomníku

Štoky a Antonínův Důl ještě do konce letošního roku spojí nová vyasfaltovaná tři metry široká cesta podél stávající silnice. Mimo jiné umožní i přístup k pomníku napoleonských válek.

Na stavbě cyklostezky už se pracuje. Od Nového roku zemní stroje provádí takzvanou skrývku ornice. Tento postup je povinností stavbařů, kteří staví na zemědělsky hodnotné půdě. Ornici ze stavbou zasaženého prostoru do hloubky třiceti centimetrů vyhrne bagr a uloží, aby nebyla stavbou znehodnocena.

V těchto dnech už díky skrývce lze vidět, kudy trasa nové cyklostezky povede.

„Práce začaly už na podzim, když jsme podle požadavků ochrany životního prostředí nechali přesazovat část hodnotných travin z mokřadu v trase. Všechny práce by měly být dokončeny do konce srpna tohoto roku,“ řekl starosta městyse Štoky Pavel Královec.

Štoky jsou investorem stavby, její celková hodnota je necelých 30 milionů korun. Z 85 procent stavbu hradí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dvěma miliony přispěl Kraj Vysočina. Zbytek zaplatí Štoky.

„Něco budeme ještě platit za předdomluvené výkupy pozemků, to bude asi milion korun,“ řekl starosta.

U Zvonějova časem vznikne cyklotunel

Cyklostezka ve Štokách navazuje na dochovanou část původní staré silnice na Jihlavu. A na tutéž starou cestu se posléze napojí na okraji Antonínova Dolu.

„Připravuje se i napojení logistického centra Střítež na cyklostezku R08, kde kraj podpořil přípravu projektu pokračování této cyklostezky,“ uvedl krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal. Cyklostezka R08 spojuje jihlavskou ulici 5. května s průmyslovou zónou v Pávově.

Další vizí je nově vznikající cyklostezku propojit na směry k Dobronínu a Polné.

„Tím by vznikla bezpečná trasa pro dojíždění na kole a také by se z Jihlavy otevřel v budoucnu potenciál pro bezpečnou cykloturistiku směrem do Polné, kde je nyní cyklotrasa číslo 16 vedena po frekventované silnici II/352,“ dodal Stejskal.

V této souvislosti by měl v místě napojení nové cyklostezky na Zvonějov - který je součástí Štoků - pod silnicí I/38 vzniknout nový podjezd pro cyklisty a pěší.

„Musíme na to sehnat dotaci, samotný městys by to nedokázal zaplatit, budou to desítky milionů. Byl bych ale rád, kdyby se nám to během dvou tří let podařilo,“ plánuje Královec.

Štoky cyklostezce přizpůsobí chodníky

Na parametry cyklostezky bude nově upraven i chodník podél stávajícího průtahu skrze Štoky. „Chtěli bychom pak cyklostezku dál protáhnout přes osadu Vysočina, poté přes Okrouhličku a Lípu dál až na Havlíčkův Brod,“ podotkl starosta městyse.

Nová cyklostezka lépe zpřístupní i pomník napoleonských válek nedaleko Zvonějova. Pomník kruté bitvy z roku 1805 byl postaven v roce 2005, ale dosud nebyl pro nemožnost bezpečného zaparkování ani pro jiný přístup než po silnici dobře přístupný.

Další zajímavostí je, že podél cyklostezky by na jejích pozemcích mělo výhledově vést nové strategické propojení vodovodu mezi Jihlavou a Štoky s napojením na vodárenskou nádrž Švihov.

Podobným způsobem souběžně vzniká na druhém příjezdu do Jihlavy cyklostezka, která by měla propojit Hodice, Třešť a Kostelec.