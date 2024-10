Havlíčkův Brod žádá cyklisty o vyplnění mapy, kde se necítí úplně bezpečně

Na tvorbě Generelu cyklistické dopravy město spolupracuje s odbornou firmou SmartPlan. Má se stát základem pro budoucí plánování stavby dalších cyklostezek a přijímání opatření ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cyklistů.

„Chceme, aby Havlíčkův Brod byl městem, kde se na kole jezdí pohodlně a bezpečně. Proto je pro nás klíčové znát názory a potřeby našich občanů, kteří cyklodopravu ve městě aktivně využívají,“ říká starosta města Zbyněk Stejskal.

Důležitou součástí projektu je totiž zanesení zkušeností obyvatel města s cyklistickou dopravou přímo do mapy. Vedení města proto vyzývá občany, aby se zapojili do příprav a své zkušenosti vyplněním pocitové mapy sdíleli.

„Samozřejmě počítáme s tím, že se do projektu zapojí i lidé, kteří nyní aktivně cyklodopravu ve městě nevyužívají, ale do budoucna by pro ně mohla být třeba zajímavá,“ dodává Stejskal.

„Vyplněním pocitové mapy nám občané mohou sdělit, kde vnímají problémy, kudy nejčastěji jezdí a kde by uvítali zlepšení cyklistické infrastruktury. Je to příležitost, jak přispět k plánování budoucích cyklostezek,“ doplnil ho místostarosta Libor Honzárek.

Pocitovou mapu najdou obyvatelé na webových stránkách i na sociálních sítích města. Vyplnit je ji možné do poloviny listopadu.