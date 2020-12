Měřín a Velké Meziříčí má propojit dvanáct kilometrů dlouhá cyklostezka

„Cyklostezka navíc povede velice zajímavou krajinou a myslím si, že určitě zpestří nabídku volnočasových aktivit, které ve městě a jeho okolí máme,“ vyjádřil se k záměru starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Trasa je naplánována z měřínského náměstí, odkud bude pokračovat kolem jeho místní části Pustina a dále pak přes Blízkovský potok až do Stránecké Zhoře. Tam jezdci na bicyklech využijí i nový, již fungující cyklochodník. Kolem skladu společnosti Lidl, podél Lavičského potoka a rybníků Lalůvky se následně dostanou až k soutoku řek Balinky a Oslavy ve Velkém Meziříčí.



„Nedílnou součástí cyklistické stezky bude také místo pro posezení, odpočinek, a dokonce také pro osvěžení v rybníku,“ upřesnila mluvčí velkomeziříčské radnice Michaela Hudková.

Plány na vybudování cyklospojnice Měřína a Velkého Meziříčí kopírující trasu dálnice D1 nejsou však žádnou novinkou - začaly již před dvanácti lety.

„A právě proto, že už uplynula řada let od zahájení příprav projektu, začali jsme o něm nyní zase více hovořit. Chceme upozornit veřejnost, že se na plány nezapomnělo a něco se v tomto ohledu děje,“ vysvětlil Alexandros Kaminaras s tím, že již došlo k dopracování projektové dokumentace potřebné pro vydání územního rozhodnutí.

Zdaleka to však neznamená, že by se mělo například už příští rok kopnout do země. „Je to otázka několika let. My teď vyhotovujeme cenové odhady pozemků, abychom měli všechny potřebné podklady. Následovat bude náročná fáze vyjednávání o jejich odkupu, což je vzhledem k počtu vlastníků na našem katastru opravdu dlouhodobá záležitost,“ konstatoval starosta.

Trasa na druhou stranu k Velké Bíteši je teď u ledu

Jelikož trasa povede v mnoha svých úsecích po polích, polních cestách nebo přes pozemky, které slouží jako přístupové k lesním plochám, její těleso a povrch bude muset v některých místech umožňovat pojezd těžší zemědělské a lesní techniky. To se odrazí rovněž na nákladech, které se budou pohybovat pravděpodobně v řádech desítek milionů korun.

„Z tohoto důvodu plánujeme i s ostatními zapojenými obcemi usilovat o dotaci. Bude to sice běh na dlouhou trať, věřím ale, že v řádu několika let dojde ke zprovoznění cyklostezky,“ podotkl Kaminaras.

Vyhledávací studie na celou trasu byla zpracovaná v roce 2008 a týkala se nejenom stezky vedoucí z Měřína do Velkého Meziříčí - další úsek ještě pokračoval z tohoto města až do Velké Bíteše.

Celkem se tak měli jezdci na bicyklech projet po zhruba třicet kilometrů dlouhé trase. Tato původně navrhovaná stezka se ovšem nikdy nedočkala uskutečnění.

„Mezi naším městem a Velkou Bíteší nebyl a není nijak intenzivní zájem obcí v projektu pokračovat. Proto se také původně zvažovaná trasa rozdělila. Reálná je tedy nyní část Měřín - Velké Meziříčí, ta druhá je prozatím velkým otazníkem,“ dodal starosta.