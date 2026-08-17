Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Nebezpečnému tahu se cyklisté vyhnou po nové stezce. Děkujeme za ni, volají

Autor:
  8:49
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají...

Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají...
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají...
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají...
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají...
9 fotografií
Je to jedno z nejvíce nebezpečných míst na Vysočině. Rovná, ale úzká silnice první třídy ohraničená svodidly. Zvláště chodci a cyklisté se silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a jeho místní částí Údavy záměrně vyhýbali. Jenže občas neměli jinou možnost, než ji využít. To už nyní neplatí, na světě je bezpečná alternativa.

Ždírec nad Doubravou na Havlíčkobrodsku dokončil cyklostezku, která patřila k těm nejžádanějším na celé Vysočině. Vede podél frekventované tranzitní silnice 37 spojující Vysočinu s Pardubickým krajem. Za dva týdny město stavbu převezme a před polovinou září slavnostně otevře.

„Nová cesta vyřeší strašně moc. V první řadě umožní chodcům a cyklistům bezpečně se dostat do Ždírce od severu, do Údav i do Rovného. Až dosud to pro ně bylo takřka nemožné. A mimo jiné rozšíří i možnosti pro rekreační cyklisty,“ zmínil ždírecký starosta Bohumír Nikl.

V průběhu posledních pěti let tu došlo k několika dopravním nehodám, přičemž jedna z nich skončila úmrtím.

Michaela Lébrovápolicejní mluvčí

Po silnici se jít či jet na kole odvážil málokdo. Vozovka je příliš úzká. Zůstala taková i po nedávné kompletní rekonstrukci. Opticky ji ještě zúžila svodidla po obou stranách. Zároveň je ovšem rovná a svádí řidiče k rychlejší jízdě. Předpisových devadesát tu jede málokdo.

„Silnice 37 představuje hlavní dopravní tah a velmi frekventovanou komunikaci, která je často využívána i jako objízdná trasa při uzavírkách silnic nižších tříd. Pohyb cyklistů a chodců po ní je vzhledem k intenzitě provozu a rychlostem vozidel pro tyto zranitelné účastníky provozu nebezpečný,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Pomohl Státní fond dopravní infrastruktury

Za posledních 16 let se na úseku podle policejních statistik stalo takřka 150 dopravních nehod. Vyžádaly si jeden lidský život, čtyři těžká zranění a na pět desítek zranění lehkých. Statistiky ovšem nerozlišují, zda k nehodám došlo s účastí chodců či cyklistů. „V průběhu posledních pěti let tu došlo k několika dopravním nehodám, přičemž jedna z nich skončila úmrtím,“ dodala mluvčí.

Po bezpečnějším propojení s mateřským městem volali hlavně obyvatelé čtyři kilometry vzdálené ždírecké místní části Údavy. Pokud nechtěli po frekventované silnici, nezbylo jim než se vydat po klikatících se polních a lesních cestách mnohde připomínajících spíš pěšiny. Případně to vzali oklikou přes Stružinec a Benátky, další ždírecké místní části.

Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
Cyklostezka ze Ždírce nad Doubravou do Údav už je prakticky hotová, zbývají poslední dodělávky. Natěšení cyklisté a chodci, kteří po ní dlouho volali, ji už využívají. Není divu, je pro ně mnohem bezpečnější než risk na souběžné silnici první třídy.
9 fotografií

I to byl jeden z důvodů, proč Ždírečtí na novou cyklostezku získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta stavbě výrazně pomohla. Z investice ve výši 25 milionů korun pokryla přibližně 17,5 milionu. Tři miliony poskytl i Kraj Vysočina. Pro třítisícové městečko naprosto zásadní pomoc.

Nová cyklostezka vede po levé straně silnice ve směru na Chrudim. Začíná u odbočky na Studenec, kam už roky z města stezka míří. Je z asfaltobetonu, široká tři metry. Umožňuje i přístup k autobusovým zastávkám. Nový úsek do Údav je dlouhý zhruba dva a půl kilometru.

Po stezce nedočkavci jezdili už během stavby

Třebaže její budování ještě oficiálně neskončilo, předání díla je plánováno na 31. srpna a skutečně drobnější práce zbývá dokončit, chodci a cyklisté ji už využívají. „Tak moc na ni čekali, že po ní začali chodit a jezdit už ve chvíli, kdy se tu objevila první konstrukční vrstva,“ pousmál se starosta Nikl.

O tom, co tato stezka nejen pro místní znamená, svědčí ohromné množství pozitivních reakcí na facebookovém profilu radnice, která informace o dokončování stezky zveřejnila. „Je to perfektní, hlavně to slouží obrovskému množství cyklistů i pro pěší,“ napsal například Miroslav Homolka.

Na výlet do Údav a Sobíňova. Ždírec chystá další dvě bezpečné cyklostezky

„Naprosto úžasné. Jezdíme z Horního Bradla do Žďáru nad Sázavou a nemůžeme si to vynachválit. Skvělý nápad, výborná práce, děkujeme,“ přidal se Lukáš Herbst.

„Super, díky. Už se těším, až se svezu,“ vzkázal Jan Šubrt. Podobně se vyjadřují mnozí další.

Drobná úprava by mohla pomoci i snáze se dostat k rybníku Kabát. Město dle slov Bohumíra Nikla ještě letos zajistí i způsob, jak se bezpečněji dostat na přes hlavní silnici u odbočky na Studenec.

Chystá se propojení na Chrudimsko i Chotěboř

Ždírecká radnice chce jít v budoucnu ještě dál. Bezpečná cyklostezka by nemusela končit v Údavech, ale mohla by vést přes vesničku Vysočina, kde je známý skanzen Veselý Kopec, až do Trhové Kamenice a dále na Chrudimsko.

„Nechceme s tím zbytečně otálet. Už příští rok bychom chtěli nechat zpracovat studii, kudy cestu vést, a hned i projekt. Aby se mohlo v roce 2029 nebo 2030 začít stavět,“ nastínil další pokračování cyklostezky Bohumír Nikl. Ždírec na záměru spolupracuje s dotčenými obcemi za hranicemi Vysočiny.

Budování cyklostezek je pro Ždírec nejen velkým koníčkem, ale v podstatě i nutností. „Ležíme na křižovatce silnic první třídy, vedou od nás čtyřmi směry. Do toho vytížená krajská silnice druhé třídy na Chotěboř. Aby se lidé dostali pěšky či na kole mimo město a do místních částí, nemáme jinou možnost,“ vysvětluje ždírecký starosta.

Právě nová cyklostezka na Chotěboř je nejbližším úkolem. Hotová by měla být už příští rok. Navazovat bude na současný chodník na okraj Ždírce přes průmyslovou zónu, pokračovat bude na Sobíňov. Vznikne ve spolupráci obou obcí. Zajímavostí na ní bude železniční přejezd.

Už nyní cyklisté bezpečně projedou Ždírcem ve směru na Krucemburk a dále na Žďársko, na Nové Ransko a do Ranského polesí. Stejně tak se po cyklostezkách dostanou do místních částí Kohoutov a Benátky ve směru na Hlinsko.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...

Nadává, je neodbytná, roznáší exkrementy. Vulgární bezdomovkyně terorizuje Jihlavu

Premium
Nemocnice v Jihlavě.

„Chovej se slušně, ty k*ndo, vole! Nehrabej na mě nebo dostaneš jak pes!“ To jsou ta nejmírnější slova, kterými častovala mladá žena personál a pacienty nemocnice v Jihlavě. Video z května se nyní...

Největší ciferník střední Evropy čeká obnova. Římské číslice ovšem neprošly

Na snímku jsou ještě staré ciferníky, v uplynulých dnech už se ale přistoupilo...

Největším prosvětleným ciferníkem ve středí Evropě se dle Guinessovy knihy rekordů pyšní hodiny na mikulášském kostele ve Velkém Meziříčí. Jejich průměr činí 4,2 metru. Tato chlouba města se po...

Peklo uprostřed Vysočiny. Na rozpálené stepi naměřil redaktor téměř 50 stupňů

Premium
Některé pohledy připomínají východoafrické savany s typickými korunami akácií.

V době, kdy se každé letní vedro stává argumentem v debatách o klimatických změnách, působí Mohelenská hadcová step jako připomínka, že některá místa byla rozpálená už dávno předtím. Tady totiž nejde...

Staré písně nosíme s sebou jako pingl na zádech, říká potomek Čechů z Banátu

Jaroslav Bodnar je potomkem Čechů, kteří před 200 lety vyrazili z rodné vlasti...

Jaroslav Bodnar žije ve městě Bela Crkva v srbské části někdejší rakousko-uherské správní oblasti Banát. Je potomek Čechů, kteří před 200 lety vyrazili z rodné vlasti na jih za lepším živobytím....

16. srpna 2026  10:04

V Ugandě jako misionáři juda. Děti na nás sahaly, říká exreprezentant Pulkrábek

Premium
David Pulkrábek zavítal v květnu 2026 do Ugandy, kam přivezl nejen kimona a...

Bývalý český reprezentant v judu David Pulkrábek se letos v květnu vypravil do Ugandy. Společně s kamarádem Jankem Novákem tam vezli náklad kimon a sportovních souprav. Místní děti i policisty se...

15. srpna 2026

Studny na severu Čech vysychají, v některých obcích už není čím zalévat

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Dlouhodobý nedostatek srážek začíná v Ústeckém kraji ohrožovat také zdroje pitné a užitkové vody ve studních. Na drtivé většině sledovaných míst nyní panuje mimořádně podnormální nebo silně...

15. srpna 2026  7:07

Mladí novináři proberou média veřejné služby, sport či Rusko. Trucpodnik bude i letos

Během dopoledne čekají na účastníky žurnalistické školy semináře a praktické...

Média veřejné služby, datová a investigativní žurnalistika, Rusko, sportovní komentování nebo tvorba pro sociální sítě. To jsou hlavní témata, které nabídne letošní ročník Letní žurnalistické školy....

14. srpna 2026  14:23

Pod zem, či nahoru? Jihlava nabízí návštěvu labyrintu i výhled ze střechy arény

Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i...

Pokud se na Jihlavu zeptáte sportovních fanoušků, většina zareaguje, že zná hokejovou Duklu. Vojenský klub patřil k nejlepším. Zlatou éru Dukla zažívala do roku 1991, posbírala 12 titulů. V odkazu na...

14. srpna 2026  9:12

V Jihlavě srazil vlak ženu, zraněním podlehla. Železnice stála tři hodiny

ilustrační snímek

V Jihlavě ve čtvrtek vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje.

13. srpna 2026  20:53

Stačí chvilka a veškeré úspory jsou pryč. Internetových podvodů raketově přibývá

ilustrační snímek

Vyplnila registraci na internetu a postupovala dle pokynů. Místo výnosu z investice však žena přišla o 450 tisíc korun. Další muž zase ofotil a poslal „bankéři“ občanku. Stálo ho to 29 tisíc korun....

13. srpna 2026  14:04

Cestáři dostali válce prošpikované technikou. Věří v přesnou a kvalitní práci

Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů...

Silničáři na Vysočině dostali k dispozici dva nové tandemové válce. Krajská správa a údržba silnic je po zaškolení obsluhy hned začala používat při opravách. Stroje za více než osm milionů korun...

13. srpna 2026  8:42

Postrach Jihlavy je ve vazbě, vulgární bezdomovkyně doplatila na návrat do města

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá bezdomovkyně, která měsíce terorizovala obyvatele Jihlavy, je ve vazbě. Ve středu odpoledne ji tam poslal jihlavský okresní soud. Žena opakovaně sprostě nadávala lidem, napadala je,...

12. srpna 2026  17:06

Ledová plavkyně na cestě za dobrodružstvím. Z Patagonie přijela ověšená zlatem

Andrea Klementová na závodech světového poháru v ledovém plavání v Argentině....

Byla to skutečná cesta za dobrodružstvím. Ale i za úctyhodným sportovním výkonem, před nímž je třeba smeknout. Andrea Klementová z Třebíče je ledová plavkyně. Závodí v zimě, v ledové vodě. A minulý...

12. srpna 2026  15:14

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

12. srpna 2026  10:35,  aktualizováno  13:59

Největší ciferník střední Evropy čeká obnova. Římské číslice ovšem neprošly

Na snímku jsou ještě staré ciferníky, v uplynulých dnech už se ale přistoupilo...

Největším prosvětleným ciferníkem ve středí Evropě se dle Guinessovy knihy rekordů pyšní hodiny na mikulášském kostele ve Velkém Meziříčí. Jejich průměr činí 4,2 metru. Tato chlouba města se po...

12. srpna 2026  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×