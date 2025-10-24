Havlíčkův Brod chystá nové úseky cyklostezek, dořeší se i trasa „odnikud nikam“

  7:20
Cyklisté se v Havlíčkově Brodě dočkají dalších úseků nových stezek. Dělníci začali s budováním poslední části, která dosud chyběla k propojení Klanečné s městem. Radnice zároveň uzavřela dohodu s provozovatelem betonárny u Lidické ulice. Protáhnout tak bude moci cyklostezku, která už roky vede odnikud nikam.

Cyklistickému propojení Havlíčkova Brodu s místní částí Klanečná se lidé z radnice věnují už několik let. Celý projekt je nyní před dokončením. Jako poslední má přijít na řadu poměrně komplikovaná část od hřiště v místní části Papšíkov k Ledečské ulici. Stezka zde kříží železniční trať i řeku Sázavu.

„Městský úřad vybral zhotovitele stavby a jedná o harmonogramu výstavby. Hotovo by mělo být v červnu nadcházejícího roku,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Nová stezka pro chodce i cyklisty vznikne díky dohodě s provozovatelem i kolem betonárny podél Lidické ulice. V těch místech je stále jen pěšina příkopem, která v deštivém období takřka není schůdná.
Majestátní ocelová konstrukce na bývalé železniční vlečce, která bývá častým cílem pro pěší i cyklisty, je poupravená. Na mostě je nyní lávka z pozinkovaných roštů či pletivový plot.
Na stavebníky čeká úsek dlouhý necelý kilometr, přičemž využijí stávající podjezd pod železnicí i starý železniční most přes Sázavu. Ten před mnoha desítkami let sloužil pro vlečku do areálu psychiatrické léčebny. Úsek bude zakončen místem pro přecházení na Ledečské ulici u rozvodny.

„Chystaná trasa bude poslední etapou propojení Havlíčkova Brodu, Veselice a Klanečné, jehož velkou část jsme vybudovali v minulých letech. Obyvatelé se díky cyklotrase budou moci dostat komfortně a hlavně bezpečně do města například za prací,“ podotkl starosta Zbyněk Stejskal.

Štěrk v prudkém kopci není cyklistům příjemný

Obyvatelům města se tím zároveň otevře možnost vyrazit bezpečně na delší výlet. V Klanečné se stezka napojuje na oblíbenou trasu do Okrouhlice.

Nová cesta pro cyklisty bude složena ze dvou částí. Z Papšíkova povede až k bývalému železničnímu mostu cyklotrasa, kde bude přípustný i pohyb vozidel využívaných pro obsluhu přilehlých pozemků. Od železničního mostu k Ledečské pak půjde o stezku pouze pro pěší a cyklisty.

Řeku stezka překoná po původním mostu dnes již neexistující železniční vlečky. „Vlastní most je staticky v pořádku, pouze jako nevyhovující se ukázaly některé části mostovky. Pochozí rošty necháme odstranit a kompletně opravit konstrukci pod nimi. Most dostane také nové zábradlí,“ prozradil místostarosta Libor Honzárek s tím, že tyto práce by měly být hotové ještě do konce letošního roku.

Generel cyklodopravy je zastaralý. Brod chce být k cyklistům vstřícnější

Spojnice havlíčkobrodské Ledečské ulice a Klanečné bude po dokončení dlouhá přibližně tři kilometry. Za cyklostezku, jak se někdy označuje, však považována být nemůže. Z velké části totiž vede po stávajících silnicích a účelových komunikacích. Její povrch ani není z hladkého asfaltu. Mimo silnice ho tvoří udusaný podklad sypaný štěrkem. Například pro inline bruslaře tak není vůbec vhodná.

Právě štěrkový povrch, který by měl být i v prudkém kopci z Papšíkova pod koleje a k řece, byl důvodem častých nářků cyklistů v již dokončené části. „Na tom štěrku jet z kopce je o strach, navíc je to fakt krpál. Jak dolů, tak vzápětí nahoru. Jel jsem tam jednou a stačilo mi to,“ vykládal v létě o údolí Úsobského potoka mezi Klanečnou a Veselicí brodský cyklista Petr.

Konečně zmizí zablácená pěšina příkopem

Zároveň se po letech slibů, pokusů a marných nadějí otevírá možnost prodloužit stezku se smíšeným provozem pro chodce a cyklisty podél Lidické ulice. Vést by mohla od autosalonu Autokřehlík po Průmyslovou ulici. Umožní to dohoda s provozovatelem betonárny.

Podél výpadovky na Jihlavu vede klasický chodník od hlavní světelné křižovatky u hotelu Slunce. Na křižovatce s ulicí Sekaninovou se mění ve stezku se smíšeným provozem pro chodce a cyklisty. Ta ovšem u zmíněného autosalonu končí. V minulosti proto dostala nelichotivé označení jako „cyklostezka odnikud nikam“.

Dál totiž vede jen vyšlapaná pěšina příkopem podél plotu betonárny. Ke křižovatce pak následuje lepší, upravenější, ovšem rovněž nezpevněný úsek.

Havlíčkův Brod chystá otevřít novou cyklostezku. Povede odnikud nikam

„Je to důležitá přístupová cesta pro pěší do nejjižnější části města, do lokality U Nové silnice, kde jsou desítky rodinných domů, Novotného Dvora a dál na Nový Svět. Jezdí tam mnoho cyklistů, chodí tudy i maminky s kočárky. Pro ně není současná pěšina pohodlná, při špatném počasí pak téměř neschůdná,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová.

Vedení města se už dlouho snaží cestu upravit. Roky však naráželo na odmítavý postoj provozovatele betonárny. Kvůli budování nové cesty by o kousek musel posunout plot areálu a to odmítal. Nyní však změnil názor a stavbě bránit nebude. „Je to výsledek dlouhodobé diskuse, která nakonec vedla k dohodě,“ stručně vysvětlila Rothbauerová.

Termín stavby je zatím nejasný, stejně tak cena

Zbyněk Stejskal pak nezastírá, že k dohodě přispělo i nové zaměření areálu betonárny. „Zjistilo se, že firma má oplocenou i část pozemků směrem k poli, které už jí nepatří. I to byl jeden z důvodů, proč na dohodu s městem její představitelé kývli,“ konstatoval.

Nová stezka se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty by měla být dlouhá přibližně 350 metrů. Zcela nově bude položena ve zhruba stometrovém úseku kolem betonárny, přímo naproti čerpací stanici Shell. Dalších 250 metrů ke křižovatce s Průmyslovou ulicí povede v linii současné cesty.

Kdy k výstavbě dojde, prozatím není úplně jasné. Radnice bude muset nechat investici zařadit do plánovaných akcí, zpracovat projekt a získat stavební povolení. Zároveň bude třeba zabezpečit financování stavby. Předpokládaná výše nákladů dosud není známá.

Nové treasy pro cyklisty vzniknou mezi Papšíkovem a Ledečskou ulicí (červená značka)i podél vrchní části Lidické ulice (modrá).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

