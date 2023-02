Velké Meziříčí chystá hned několik cyklostezek, první na řadě bude Karlov

Ta bude navíc určena nejen pro jezdce na bicyklu, ale i pro chodce, neboť v místě chybí chodník a terén je tam celkově nerovný a problematický.

„Jedná se o úsek od okružní křižovatky u Kauflandu až zhruba po most přes železnici, vpravo podél silnice na Velkou Bíteš. Nenavazuje sice na žádné další cyklotrasy, ovšem čistě z pohledu stoupajícího cyklisty, který bojuje s kopcem a ještě musí dávat pozor na auta projíždějící po rušné silnici, je to podle mě pro zřízení stezky vhodný úsek,“ vyjádřil se Martin Kaman, místostarosta Velkého Meziříčí.

Dodal také, že nepůjde o klasickou cyklistickou stezku, ale spíše o cyklochodník, který bude jen mírně vyvýšený nad okraj komunikace a poslouží i pěším. „Projekt je ve fázi, kdy připravujeme žádost o dotaci,“ popsal Kaman.

Cena za zhruba půlkilometrový úsek se podle vedení města pohybuje mezi šesti až osmi miliony korun, dotační příspěvek by však mohl pokrýt 85 procent nákladů.

Žádné překvapení nebude

Podle starosty Alexandrose Kaminarase se jedná o projekt, o němž se hovoří již několik let. Ke stavbě, již bude nutné sladit i s plánovanou rekonstrukcí vodovodu, chce město uspořádat veřejné projednání. Akce se ostatně dotkne i majitelů přilehlých vjezdů a dalších pozemků, ti navíc ve zmiňovaném pruhu podél silnice často parkují svá auta.

„Nechceme tu něco dělat za zavřenými dveřmi, aby pak lidé, jichž se stavba týká, byli překvapeni,“ objasnil nutnost veřejného projednání Kaminaras.

Další rozpracovaná cyklostezka se má ubírat směrem na obec Vídeň a Bory. „Je to projekt, kde by majetkové vztahy nemusely být až tak obtížné, navíc připadá v úvahu i spoluúčast dalších obcí, které by byly na cyklostezku napojeny,“ informoval Kaman.

Právě lidé z vesnic okolo Meziříčí by existenci cyklospojnice velmi uvítali. „Kudy chodím, tam od lidí slyším dotazy, kdy už se konečně začne tato trasa stavět. Odhadem 75 procent pracujících z naší obce totiž dojíždí do zaměstnání do Velkého Meziříčí. A spousta z nich právě na kole,“ popsala Lucie Dostálová, starostka Borů, jež jsou vzdáleny zhruba devět kilometrů od Meziříčí.

Výstavbu trasy by podle ní ocenily i rodiny s dětmi. „Do naší školy chodí několik desítek dětí ze sousední Vídně, za hezkého počasí sem míří i na kolech, takže po cyklostezce by jejich cesta určitě byla bezpečnější a snazší,“ míní starostka a doplňuje, že právě dojíždění dětí bylo hlavním podnětem k cyklopropojení obou obcí.

Zastupitelstva čeká schvalování

Silnice je dle Dostálové poměrně rušná, navíc je v katastru Borů i kamenolom, takže po komunikaci jezdí také těžká nákladní doprava.

„Máme to štěstí, že v případě Borů a Vídně by trasa mohla vést více méně po našich pozemcích, potvrdila to i vyhledávací studie. Majetkově bude třeba řešit snad jenom dva pozemky, a to pouze v případě Velkého Meziříčí,“ pochvaluje si Dostálová.

Zastupitelstva zapojených obcí podle ní nyní čeká schvalování nabídky na zhotovení projektové dokumentace, v ideálním případě by pak mohly následovat práce na projektu a v lednu žádost o dotaci. „Bez ní by vznik stezky možný nebyl. Je to akce za spoustu milionů, to by z našeho rozpočtu nebylo reálné zaplatit,“ dodala starostka.

Přímo ve Velkém Meziříčí jsou pak pro nejbližší roky ve hře ještě další dva cykloprojekty. Jeden z nich se týká výjezdu směrem do Balinského údolí. „Snahou je obnovit jednání o pozemcích, na nichž to dosud vázne, a snažit se nalézt nějakou vhodnou dotační výzvu,“ upřesnil místostarosta Martin Kaman. V úvahu dále připadá i cyklostezka, která by zajistila výjezd z města směrem do Nesměřského údolí, což se schází i se záměrem kraje na vybudování obchvatu.

„U psího cvičiště u čistírny odpadních vod by měla vést obslužná komunikace pro budoucí obchvat, respektive pro jeho retenční zařízení. Rýsuje se tedy možnost potom tuto komunikaci na pravém břehu řeky Oslavy využít k vybudování cyklostezky,“ nastínil Kaman.

Doplnil také, že na radnici vzniká projektový tým lidí – zastupitelů i úředníků, již se budou cyklistickými trasami zabývat.