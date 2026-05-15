Po čtvrt století se dočkali. Cyklisté z Chotěboře vyjíždějí po nové cyklostezce

  11:57
Více než dvě desetiletí museli být trpěliví obyvatelé Chotěboře a okolí. Po tak dlouhé době se dočkali vysněné cyklostezky, která propojila okraj města s místní částí Bílek. Asfaltová stezka, kterou teprve bude čekat kolaudace, už si žije svým životem. Okamžitě se stala vyhledávanou atrakcí. A nejen pro místní.

„Je to skvělé. Po rovince, daleko od silnice a automobilové dopravy. Je tu klid. A hlavně občerstvení na konci,“ rozverně si pochvalovala minulou sobotu kolem poledne cyklistka ve středních letech. Do Chotěboře vyrazila s partou ze Žďárska.

„Je tu nová cyklostezka, chtěli jsme ji tedy vyzkoušet,“ svěřila se. Skupinka cyklistů si výletem do Chotěboře zpestřila cyklistické putování po Železných horách.

Cyklostezka z Chotěboře do Bílku je tři a půl kilometru dlouhá. Asfaltový tře metry široký chodník doplňuje i osvětlení. Její vybudování stálo 58 milionů korun.
Nová cyklostezka začíná (nebo končí) na chotěbořském letním parketu. Je tu v provozu i stánek s občerstvením. Na začátku května ovšem jen tekutým.
Nová cyklostezka je dlouhá skoro tři a půl kilometru. Jde o asfaltový chodník široký tři metry. Je vedený po náspu někdejší železniční vlečky, která přiváděla trať do vojenského areálu. Cyklostezka končí u jeho brány velkým kruhovým objezdem, do Bílku vede nová odbočka. Celá stezka je opatřena osvětlením a částečně i mobiliářem.

„Cyklostezka byla předána do předčasného užívání pozdě na podzim, skutečně ale ožila až nyní při pěkném počasí. Cyklisté se tu střídají jeden za druhým, lidé chodí na procházky, jezdí po ní inline bruslaři i děti na odrážedlech. Je o ni zájem a to nás moc těší,“ konstatoval chotěbořský starosta Ondřej Kozub.

Během několika týdnů by měla proběhnout kolaudace. Ještě než se tak stane, nechá město zatravnit svahy a provést drobnější terénní úpravy, mnohde zbývá doplnit i mobiliář. A také proběhnout veřejnou soutěž o co nejkrásnější fotografie s novou cyklostezkou spojené.

Na zvýšení bezpečnosti přišla obří dotace

„Je to nádhera. Skvělý způsob, jak se bezpečně dostat z města. Dřív se směrem na Ždírec muselo pouze po docela frekventované silnici. Teď se jede bezpečně mimo provoz. Paráda,“ hodnotil další cyklista, který v sobotu mířil z města ven.

Právě zvýšení bezpečnosti bylo jedním z nejdůležitějších důvodů, proč se Chotěboř do budování stezky dala. I díky tomu získala obří dotaci z evropských fondů. Na investici za celkových 58 milionů korun pokryla hned 53.

Chotěboř začala stavět první cyklostezku. Přípravy zabraly dvacet let

Ne všechno je ale už nyní tak dokonalé. Zbývá spoustu věcí dodělat. Jednou z nich je například napojení cyklostezky na centrum města. Stezka začíná až na samém okraji Chotěboře, u pivovaru. Do města musejí cyklisté stále po hlavní silnici, což už při plánování bylo terčem kritiky.

„Připravíme přístup kolem kaskády rybníků a skrz zahrádkářskou kolonii. Uvažujeme, že bychom tam zřídili i naučnou stezku na téma péče o les,“ plánuje starosta Kozub.

A v plánu je i rozšíření zázemí. To momentálně tvoří kiosek v areálu letního parketu s posezením a mobilními toaletami. V nabídce stánek má zatím pouze omezené množství nápojů. Časem by rovněž mělo přibýt něco malého a rychlého k snědku.

Čtvrt století od prvotního nápadu

To hlavní už ale Chotěboř má za sebou. Od prvního nápadu do vybudování cyklostezky totiž uplynulo těžko uvěřitelné bezmála čtvrtstoletí.

„Velice dlouho se to řešilo, táhlo se to nekonečně dlouho. Zatímco okolní města už roky měla celé sítě cyklostezek, my jsme tu naši první řešili přes dvacet let,“ přiznal chotěbořský místostarosta Tomáš Škaryd. Právě on stál u zrodu celého záměru, v letech 2002 až 2008 byl starostou města.

Plánovaná cyklostezka „odnikud nikam“ by měla začínat uprostřed lesa

Po transformaci armády v devadesátých letech minulého století vojáci načas areál v Bílku opustili a vlečka pozbyla významu. Chotěboř velice dlouho usilovala o její převod do svého majetku, aby místo kolejí mohla stezku vybudovat. První oficiální žádost o ni podala v roce 2005. „Následovala ne příliš úspěšná jednání a v roce 2010 podání další žádosti,“ popsal Ondřej Kozub.

A to byl teprve počátek. Státní instituce si zájemce o vlečku přehazovaly jako horký brambor. Až v roce 2020 se všechny zainteresované strany byly schopny domluvit na smlouvě o převodu.

Z Chotěboře bezpečně na kole až na Žďársko

Když byla vlečka majetkově vyřešená, Chotěboř nechala vypracovat projekt na její přestavbu. Vojenské lesy ale vydaly zamítavé stanovisko k chystanému obratišti stezky před bránou areálu. To už se začínala armáda do vojenského prostoru pozvolna vracet, areál k výcviku nyní nárazově využívá posádka z Chrudimi. „Naštěstí se to podařilo vyřešit,“ dodal s úlevou starosta. Budovat se cyklostezka začala loni v únoru.

Cyklisté z Chotěboře ale mohou vyrazit i mnohem dál než jen do Bílku. Dále do Sobíňova se dostanou po upravené, leč prašné cestě. A stejně tak dál do Ždírce nad Doubravou, kde začíná rozsáhlá síť cyklostezek směrem na Žďársko. Též úsek z Bílku přes Sobíňov do Ždírce by měl za pár let vést po nové asfaltce. Cyklostezku tu chtějí vybudovat dotčené obce, připravují k tomu projekt.

Cyklostezka z Chotěboře vede po náspu bývalé železniční vlečky.

