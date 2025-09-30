Letos byly zbrusu nové pumptracky zprovozněny třeba v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Sněžném na Žďársku, další se teď staví přímo ve Žďáře nad Sázavou. „Pumptrackové dráhy v poslední době přibývají, což představuje i vítanou možnost vyžití pro návštěvníky, kteří do lokality míří za aktivní dovolenou,“ kvituje zajímavou alternativu trávení volného času David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny.
V Bystřici nad Pernštejnem si členitý okruh s asfaltovým povrchem užívají sportovci od června. Atrakce za 4,8 milionu korun, již radnice vybudovala s podporou dotace, je tam součástí takzvaného Activ parku, který zahrnuje i skate park a loni zprovozněné dopravní hřiště pro nejmenší. Současně však v Bystřici zůstala v provozu i menší pumptracková dráha naproti zimnímu stadionu v rekreační oblasti Lužánky, kterou cyklisté brázdili v předešlých letech. Město se tak může pyšnit hned dvěma možnostmi takovéhoto sportovního vyžití.
První nadšenci začali před několika týdny testovat nový pumptrack rovněž ve Sněžném nedaleko Nového Města na Moravě. Sportoviště za 4,8 milionu korun zahrnuje dva okruhy i trailovou část se skoky; městys je nechal vybudovat za evangelickým kostelem poblíž sběrného dvora. Vhodné by měly být jak pro děti a začátečníky, tak i pro zkušené jezdce.
Pod hrází rybníka
Pumptracky lze ale najít i v dalších menších obcích na Žďársku, například v Nové Vsi u Nového Města na Moravě, kde žije necelých sedm stovek obyvatel. Atrakce se tam nachází pod hrází rybníka Obecník a láká nejen cyklisty, ale i děti na odrážedlech, koloběžkáře či skateboardisty. Nové sportoviště tam mají od podzimu loňského roku. „S jeho využitím jsme spokojeni, vyhledávají ho hlavně mladší děti. Osobně jsem ani nevěřila, že o něj bude takový zájem. Pumptracková dráha vyšla na necelé dva miliony korun, využili jsme na ni cenu za vítězství v soutěži Vesnice Kraje Vysočina 2023. Mládež si pak pumptrack ‚vyklikala‘ při výběru projektů, na které bude výhra použita,“ popsala starostka Nové Vsi Helena Tučková.
V příštím roce bude speciální dráha s asfaltovým povrchem k dispozici také přímo ve Žďáře nad Sázavou. Její výstavba je nyní v plném proudu v lokalitě Bouchalky – poblíž řeky Sázavy za zimním stadionem. Tam se atrakce stane součástí celého velkého streetparku.
„Pumptrack bude tvořen jedním uzavřeným okruhem s vlnami a klopenými zatáčkami. Provoz je zamýšlený hlavně pro cyklisty všeho věku, včetně malých dětí. Využití je však možné také pro jízdu na skateboardu, longboardu, koloběžkách nebo inline bruslích,“ popsala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že na dráhu bude moci současně vyrazit až patnáct jezdců.
Další velmi oblíbené, již zavedené pumptracky jsou jejich příznivcům k dispozici například v Jihlavě v areálu Českého mlýna. Délka dráhy 330 metrů řadí tento okruh k nejdelším v republice. Hojně navštěvovaný je rovněž pumptrack v Polné na Jihlavsku, kam míří nejen místní, ale i mnoho přespolních, nebo dráha v Moravských Budějovicích či v Havlíčkově Brodě.
Častým cílem cyklistů je rovněž pumptrackový okruh ve Vysočina Areně u Nového Města na Moravě, kde kromě této atrakce, zbudované již v roce 2018, mohou zájemci vybírat také z řady singletracků.