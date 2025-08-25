K nehodě došlo v pátek v podvečer kolem půl šesté v katastru obce Kynice na Havlíčkobrodsku. Mladý cyklista na polní cestě narazil do elektrických drátů pověšených metr nad zemí přes polní cestu.
„Do drátu narazil tělem a upadl s kolem na zem. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty, který si lékařské ošetření vyhledal sám ve zdravotnickém zařízení. Po ošetření byl z nemocnice propuštěn,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na jízdním kole vznikla škoda za zhruba tři tisíce korun.
Policisté provedli u cyklisty dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Při šetření okolností nehody policisté zjistili, že dráty nebyly v místě nijak označeny. Předmětem dalšího šetření tak bude hledání odpovědí na dotazy, z jakého důvodu byly dráty přes cestu v pátek večer nataženy a proč u nich nebylo nějaké upozornění.
K podobné nehodě došlo před dvěma a půl roky ve Středočeském kraji. V obci Zvánovice narazil do řetězu nataženém přes cestu osmnáctiletý motorkář pod vlivem alkoholu. Mladík tenkrát zemřel. Policie viníka nehody neurčila a případ odložila.
22. listopadu 2023