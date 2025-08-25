Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Autor:
  14:43
Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale táhly se ve výšce zhruba metr nad zemí a nebyly označené. Chlapec se lehce zranil.
Fotogalerie1

Kde se vzal drát přes cestu a proč nebyl nikterak označen. To jsou otázky, které policisty po páteční nehodě cyklisty zajímají nejvíc. | foto: Policie ČR

K nehodě došlo v pátek v podvečer kolem půl šesté v katastru obce Kynice na Havlíčkobrodsku. Mladý cyklista na polní cestě narazil do elektrických drátů pověšených metr nad zemí přes polní cestu.

„Do drátu narazil tělem a upadl s kolem na zem. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty, který si lékařské ošetření vyhledal sám ve zdravotnickém zařízení. Po ošetření byl z nemocnice propuštěn,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na jízdním kole vznikla škoda za zhruba tři tisíce korun.

Policisté provedli u cyklisty dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Při šetření okolností nehody policisté zjistili, že dráty nebyly v místě nijak označeny. Předmětem dalšího šetření tak bude hledání odpovědí na dotazy, z jakého důvodu byly dráty přes cestu v pátek večer nataženy a proč u nich nebylo nějaké upozornění.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

K podobné nehodě došlo před dvěma a půl roky ve Středočeském kraji. V obci Zvánovice narazil do řetězu nataženém přes cestu osmnáctiletý motorkář pod vlivem alkoholu. Mladík tenkrát zemřel. Policie viníka nehody neurčila a případ odložila.

22. listopadu 2023
