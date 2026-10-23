K úsměvné historce, která ovšem měla vážný dopad, došlo v polovině minulého týdne. Na pobočku Pošty Partner v Dobroníně si nechal chovatel doručit v zásilce krmení pro svá zvířátka, jež choval doma v teráriích.
Že krmení takto cestuje poštou, není až tak neobvyklé. Ovšem už zcela výjimečně se může stát, že se toto krmivo svému osudu postaví a snaží se vysvobodit. Zásilka navíc zřejmě nebyla dokonale zabalená a cvrčkům, kteří měli skončit jako oběd pro chameleony a leguány, se podařilo prokousat se ven.
„Vyskákali nám tu z jednoho z balíčků na poště. Lezli doslova všude,“ popisuje Ivan Sehnal, starosta Dobronína. Obec Poštu Partner už šest let provozuje.
Nemohlo následovat nic jiného než urychlené uzavření prostor a telefonát specializované firmě, která by od nezvaných návštěvníků pomohla a kanceláře vyčistila.
Klienti museli vzít zavděk pobočkou v Polné
Vzhledem k době působení dezinfekčních přípravků byla pošta v Dobroníně zavřená týden. Otevřela se znovu až ve čtvrtek odpoledne. „Snad se to firmě povedlo a broučky už tu nenajdeme,“ svěřil se se smíchem Ivan Sehnal.
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Podobné zásilky si chovatelé nechávají posílat poměrně často. Zkušenosti s nimi mají i přímo v Dobroníně. „Když mají lidé doma chameleony a podobně, krmí je hmyzem. Objednávají si proto živý hmyz. Do zásilek přes síťku vidíme, a proto známe jejich obsah. Můžou tam být například sarančata, tady v tom byli konkrétně cvrčci,“ vypověděla pro Český rozhlas Petra Šloufová, která poštu v Dobroníně obsluhuje. Že by se ale takové krmení dostalo ven, se tu stalo vůbec poprvé.
Jakkoliv úsměvné se to může zdát, místním uzavření pošty přidělalo spíš starosti. A to zejména starším, kteří jejích služeb využívají například pro doručení důchodů, ale i těm, kteří čekali balíček a neměli k dispozici své auto. Po celý týden totiž klientům z Dobronína sloužila pošta v pět kilometrů vzdálené Polné.