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Cvrčci se prokousali ze zásilky s krmením a zamořili poštu. Pobočka musela zavřít

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  12:29
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Na první pohled křehký brouček, ve skutečnosti je to nesmírně odolný a silný hmyz, který dokáže neuvěřitelné věci. Třeba na celý týden vyřadit z provozu pobočku pošty. Stalo se tak v Dobroníně na Jihlavsku. Cvrčci se prokousali z jedné zásilky a donutili obec úřad uzavřít a nechat dezinfikovat specializovanou firmou.

K úsměvné historce, která ovšem měla vážný dopad, došlo v polovině minulého týdne. Na pobočku Pošty Partner v Dobroníně si nechal chovatel doručit v zásilce krmení pro svá zvířátka, jež choval doma v teráriích.

Že krmení takto cestuje poštou, není až tak neobvyklé. Ovšem už zcela výjimečně se může stát, že se toto krmivo svému osudu postaví a snaží se vysvobodit. Zásilka navíc zřejmě nebyla dokonale zabalená a cvrčkům, kteří měli skončit jako oběd pro chameleony a leguány, se podařilo prokousat se ven.

Cvrček jižní se šíří směrem na sever.
Cvrček
Cvrčci se usmrcují až těsně před přípravou jídla.
Cvrček jižní se šíří směrem na sever.
7 fotografií

„Vyskákali nám tu z jednoho z balíčků na poště. Lezli doslova všude,“ popisuje Ivan Sehnal, starosta Dobronína. Obec Poštu Partner už šest let provozuje.

Nemohlo následovat nic jiného než urychlené uzavření prostor a telefonát specializované firmě, která by od nezvaných návštěvníků pomohla a kanceláře vyčistila.

Klienti museli vzít zavděk pobočkou v Polné

Vzhledem k době působení dezinfekčních přípravků byla pošta v Dobroníně zavřená týden. Otevřela se znovu až ve čtvrtek odpoledne. „Snad se to firmě povedlo a broučky už tu nenajdeme,“ svěřil se se smíchem Ivan Sehnal.

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Podobné zásilky si chovatelé nechávají posílat poměrně často. Zkušenosti s nimi mají i přímo v Dobroníně. „Když mají lidé doma chameleony a podobně, krmí je hmyzem. Objednávají si proto živý hmyz. Do zásilek přes síťku vidíme, a proto známe jejich obsah. Můžou tam být například sarančata, tady v tom byli konkrétně cvrčci,“ vypověděla pro Český rozhlas Petra Šloufová, která poštu v Dobroníně obsluhuje. Že by se ale takové krmení dostalo ven, se tu stalo vůbec poprvé.

Jakkoliv úsměvné se to může zdát, místním uzavření pošty přidělalo spíš starosti. A to zejména starším, kteří jejích služeb využívají například pro doručení důchodů, ale i těm, kteří čekali balíček a neměli k dispozici své auto. Po celý týden totiž klientům z Dobronína sloužila pošta v pět kilometrů vzdálené Polné.

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