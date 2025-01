Se zpožděním, ale přece. Čokoládovna se má stát novým lákadlem Jihlavy

Náměstí to ještě více zatraktivní, věří primátor Čokoládovna a kavárna, kterou má letos na jaře nový pronajímatel otevřít v prostorách někdejší Radniční restaurace, by se podle jihlavského primátora mohla rychle stát jedním z turistických taháků krajského města. „Ono to tak možná nevypadá, ale myslím si, že klasického gastra je na náměstí docela dost. Nejsou to jen Guesto a Tři knížata, ale také asijské a indické restaurace. A to nemluvím o fast foodech, jako jsou pizzerie a kebaby,“ všímá si Petr Ryška (ODS), hlavní představitel jihlavského magistrátu. Věří, že čokoládovna bude zajímavým podnikem. „Co jsem se bavil s novým pronajímatelem, měla by tam být vidět výroba čokolády, prodejna a zároveň posezení,“ líčí Ryška. „Přes den by to měla být čokoládovna a kavárna, večer spíš vinárna. Takový podnik se na náměstí hodí. Rádi tam zajdou i lidé, kteří do Jihlavy přijedou z venku.“ Sám pronajímatel František Hlava nechce úplně odkrývat karty. „Všem říkáme: nechce se překvapit,“ usmívá se zakladatel rodinné čokoládovny Kamila Chocolates. „Nosný program je prodej čokolády, pochopitelně k tomu bude i kavárna. Že někdo řekl, že tam bude vinárna? Tomu se nebráníme, ale není to náš extra záměr.“ Ve finále rozhodne zákazník. „Začneme s něčím, co umíme, co děláme třicet let. Rok provozu nám ukáže, jestli sortiment případně rozšíříme, nebo ne. Cestu nám ukáže zákazník. O co bude zájem, to budeme nabízet,“ tvrdí Hlava. Primátor Ryška si všímá, že třetí největší náměstí v bývalém Československu v poslední době čím dál tím více ožívá. „Turistických taháků je na něm dost. Muzeum Vysočiny, Stříbrný dům, katakomby... Jen kousíček od náměstí je Dům Gustava Mahlera,“ vyjmenovává Ryška. „Když do toho přibudou takové věci jako čokoládovna - včetně výroby, která má být za sklem vidět - tak to náměstí ještě více zatraktivní,“ slibuje si primátor.