V Jihlavě nenápadně otevřela čokoládovna, pochoutku však nabídne až na podzim

„Magistrátu - za spolupráce Pozemních staveb - se mezitím podařilo prostory špičkově, moderním způsobem, zrekonstruovat,“ pochvaluje si František Hlava, zakladatel rodinné firmy z Vyskytné, která si prostor od města pronajímá.

„Jedno přísloví říká: práce kvapná, málo platná. Čím více času na vše máte, tím více v klidu to děláte a vše vypadá úplně jinak,“ tvrdí Hlava.

Očekávaný podnik bude mít postupný rozjezd. Už nyní si v kavárně a cukrárně můžete vybrat ze 130 druhů teplých i studených nápojů, včetně alkoholických nápojů.

„Nechtěli jsme tady z toho dělat pivnici, zvolili jsme proto jen jeden druh piva, který u nás zahraniční klienti vyhledávají nejvíce. A i ten máme pouze v třetinkách,“ komentuje Hlava plzeňské pivo.

Zároveň je možné si objednat jedno z dvaceti druhů vín, ze tří různých vinařství. „Máme také třináct druhů destilátů nebo deset druhů míchaných alkoholických nápojů,“ říká Hlava.

Přijďte na 27 druhů kávy „vypnout“

Prim však hraje přece jenom něco jiného: káva v jakékoliv myslitelné podobě. „Nabízíme 27 druhů káv, ať jsou to kávové speciality, kafe s alkoholem, nebo ledové kávy,“ říká Hlava.

Ten by byl rád, aby zákazníci chodili do Marcafé „vypnout“. „Chceme, aby se k nám lidé přišli zastavit. Nemám na mysli zastavit a sednout si, ale zastavit a odreagovat se. Kochat se tím, co nabízíme,“ usmívá se Hlava. „Aby náš zákazník počítal s tím, že to, co přijde, bude stát za to, aby si na to počkal.“

Zatímco některé kavárny a cukrárny sázejí na luxus, Hlava chce podnik, který bude více lidový. A tomu přizpůsobil také ceny.

„Naším krédem je vysoká kvalita za přijatelnou cenu. Ano, dnes jsou luxusnější kavárny, než je ta naše. Ale ty jsou pro určitý typ zákazníků. My tady chceme být pro všechny,“ říká Hlava. „I pro pány a dámy, které ráno v deset nebo v jedenáct půjdou z kostela. Aby si u nás mohli dát kafe a zákusek za rozumnou cenu. A aby jim chutnalo,“ doplnil Hlava.

To hlavní přijde, až se venku ochladí

Další přijde až po prázdninách. „Věříme, že šedesát, pětašedesát procent našeho podniku, to pravé gros, bude samotná čokoládovna,“ říká Hlava.

Jeho firma totiž ve Vyskytné u Jihlavy už více než třicet let vyrábí nejrůznější čokoládové výrobky. „Máme více než 300 druhů. V naší prodejně v Husově ulici, kterou provozujeme dvacet let, nabízíme řekněme polovinu z toho. Zde bude prostor nejen pro prezentaci klasického sortimentu, ale také sezonních věcí,“ láká Hlava.

A zároveň vysvětluje, proč není čokoládovna součástí kavárny a cukrárny už nyní. „Chceme počkat, až trochu klesnou teploty. Pro nás není problém výrobky tady uchladit, ale chceme, aby si je zákazník mohl ve stejné kvalitě odnést i domů,“ popsal Hlava.

Marcafé si relativně rychle našlo první zákazníky. „Většinou marně nehledám slova, které by dokázaly něco vystihnout. A teď mě žádné perfektní nenapadá. Snad překvapení, radost a štěstí,“ pochvaloval si senior Karel horkou čokoládu, kterou mu majitel podniku sám připravil.

„Mám rád horkou čokoládu, často si ji dávám i s rumem. Ale tady by to ten rum poškodil. Jsem opravdu překvapený, nikdy jsem něco takového v puse neměl.“

Na podzim přibude i diskotéka

Přesto, že Karel do Jihlavy přijel vlastně náhodou, do Marcafé se bude chtít vrátit. „V Jihlavě máte prodejnu sportovních potřeb, kde jsem telefonicky sehnal samotné košonky (dřevené kuličky - pozn. red.) pro pétanque. Tak jsem si byl pro košonky a našel jsem tu i čokoládovnu,“ popsal Karel.

„Už jsem si vše také nafotil, manželka má ráda dorty, a i když to od Pardubic máme kousek cesty, rádi sem přijedeme,“ uzavřel Karel.

Hlava doufá, že se Marcafé stane jedním z míst, kam turisté mířící do Jihlavy zajdou. „Chtěl bych, aby naše čokoládovna nebyla známá jen v Jihlavě, ale aby se třeba také v Kolíně nebo Pardubicích vědělo, že jsou tu prostory, které opravdu stojí za návštěvu.“

V úspěch doufá také město. „Byl jsem se tam podívat, hned asi druhý den. Velmi mile mě překvapilo, že aniž by to proběhlo nějakou velkou mediální propagací, bylo plno. Takže jsme si nesedli, nedali jsme si kávu, nedali jsme si zákusek. Ale prošli jsme si to,“ popsal s úsměvem náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „Já tomu prostoru fandím, protože si myslím, že to k Jihlavě patří.“

Popelka zároveň připomíná, že kavárna a čokoládovna nebudou jediným podnikem, které v rekonstruovaných prostorách našly svého nájemce. „Bude dobře, když se tam vrátí i diskotéka, která by se měla rozjet na podzim. A celý ten prostor začne znovu žít,“ těší se Popelka. „Pro mě je to zase další plusový bod pro oživení centra. Bude další důvod zajít na náměstí.“