V opuštěné Radniční v centru Jihlavy vznikne čokoládovna světové úrovně

„Ta myšlenka uzrávala časem,“ usmívá se Hlava. „Už dvacet let máme jednu ze tří vlastních prodejen v Husově ulici v Jihlavě. A po dvaceti letech takového průzkumu vnímáme z ohlasu zákazníků, že zájem je větší a větší. A proto jsme se rozhodli vybudovat moderní prodejnu s větší nabídkou našich čokoládových specialit.“

Vzorem mu byly podobné podniky v Belgii, Francii nebo na severu Evropy. „V Česku něco podobného chybí,“ myslí si Hlava. „Naší prioritou budou ze 75 procent čokoládové výrobky, ale bude to také o kvalitní kávě a kvalitních zákuscích.“

Ty budou vyráběny z čerstvých surovin. „Žádné mražené polotovary. Vždy jsme si zakládali na kvalitě a nejinak tomu bude i v nově připravované cukrářské výrobě. Vše domácí výroba,“ vysvětlil Hlava.

Nejedná se však o pouhý přesun původní prodejny, která je o dvě stě metrů dál. „Prodejnu v Husově ulice si necháme. Tam jsou na ni zákazníci zvyklí, jsou rádi, že se zavírat nebude,“ je přesvědčen Hlava. „Nyní chceme udělat zážitkovou kavárnu, čokoládovnu. Něco pěkného, útulného. Něco, co tady není.“

Otevření zatím trochu brzdí rekonstrukce

Vize je jedna věc, její změna v realitu však druhá. Společnost Kamila Chocolates se sice s jihlavským magistrátem, který je majitelem budovy, předběžně domluvila, musí si však počkat na rekonstrukci.

„Když jsem s panem Ryškou, primátorem Jihlavy, jednal, říkal jsem mu, že na to jako firma nespěcháme. Protože zásobujeme 400 podobných prodejen, za 30 let máme i tři vlastní,“ zmínil Hlava další dvě prodejní místa v Chrudimi a Žďáře nad Sázavou.

„A on sám mi říká: Ale my ano. Protože jako majitelé nemovitosti máme prioritu, aby se to už dalo do provozu, platil se nájem a podobně. Ale zároveň mě upozornil, že to, co jako živnostník nebo podnikatel dokážete udělat za měsíc, magistrátům trvá třikrát tolik času. Což se potvrdilo,“ dodal Hlava.

5. prosince 2017

Prvotní myšlenka, že se nový podnik otevře už po letošních prázdninách, tak brzy vzala za své. „Čekáme, až se dokončí rekonstrukce. Jedná se o historický objekt, z tohoto důvodu je náročnější. Celý prostor prochází výraznou úpravou,“ vysvětluje Hlava.

„Trochu se to zdrželo. Řešila se bezbariérovost, bude se předělávat elektrika, voda, sítě... Celý dům byl jako jedno odběrné místo, teď se mění asi na čtyři okruhy,“ vysvětlil primátor Petr Ryška. „V srpnu by měl být hotový projekt, pak by rekonstrukce měla začít. Doufám, že to bude do konce roku hotové.“

Na uvolnění opravených prostor se chystá i nový pronajímatel. „Architektka má vše namalované, výrobní firma a truhlárna čekají, až se to spustí... Ale míč je nyní na straně magistrátu,“ pravil Hlava. „V Jihlavě se teď bude otevírat Hotel Svarovski, bývalá Rychta. A tam rekonstrukce trvala čtyři roky.“

Zájemce o práci si firma zaučí ve Vyskytné

Ve výloze aktuálně prázdné restaurace, kterou její provozovatel uzavřel v únoru 2023, tak zatím mohou kolemjdoucí číst pouze inzerát s nabídkou zaměstnání pro číšníky, servírky, cukráře či zaměstnance úklidu, s termínem otevření kavárny na podzim 2024.

„Se všemi uchazeči jsme v kontaktu, někteří budou nyní zaučováni v našem provozu ve Vyskytné nad Jihlavou, budou se připravovat receptury na zákusky a ostatní produkty. Někteří si rádi počkají na odložené otevření prodejny,“ říká jeden z jednatelů Kamila Chocolates.