Očkovací centrum v Brodě ještě není jisté, parkování už má ale blokované

Až dosud jsou prostory pro očkování v hlavní lůžkové budově. „Není to vhodné prostředí pro vakcinaci. Ve čtvrtek odpoledne proto centrum přesuneme do pavilonu onkologie na okraji areálu nemocnice,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.



Očkovací centrum zatím slouží pouze pro zdravotníky a starší seniory. Zda na onkologii vznikne i velké očkovací centrum pro veřejnost, jako v ostatních okresních městech, stále není jisté.

„Vypadá to tak, ale ještě to není stoprocentní. V Havlíčkově Brodě stále zvažujeme dvě varianty plus jedno případné překvapení,“ podotkl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Na onkologii má kraj výhrady k předpokládané nižší kapacitě. Zatímco by chtěl, aby očkovací centra zvládla vakcínu denně podat pěti stovkám až tisícovce lidí, na brodské onkologii by bylo možné uspokojit jen kolem tří stovek zájemců.

„Ale zase by to bylo mnohem jednodušší z logistického pohledu. Bylo by v nemocnici, kde je personál a mohl by být zajištěn i případný víkendový provoz,“ poznamenala Petra Černo.

O tom, kde velké očkovací centrum nakonec v Brodě bude, se může rozhodnout už na přelomu týdne. Parkování pro očkované nicméně bude u nemocnice vyblokované už od pátku.