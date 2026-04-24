Policie v Třebíči odhalila v týdnu tři padělané řidičáky. Pomohl alkohol

  22:25
Policisté v Třebíči v posledním březnovém týdnu odhalili tři padělané řidičské průkazy. Šlo o padělky řidičských oprávnění cizích států, které tamní policisté zabavili při dopravních kontrolách a odeslali k evidenci. Pomohla jim pracovnice z městského úřadu. Informovala o tom tisková mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.
Zadržené padělané řidičské průkazy. | foto: Policie ČR

„Hned tři padělané řidičské průkazy se podařily odhalit během posledního březnového týdne pracovnici oddělení evidence řidičů Městského úřadu v Třebíči,“ píše policie v tiskové zprávě.

Průkazy se pachatelé běžně prokazovali při kontrolách, dokud je policisté nepřistihli při řízení pod vlivem alkoholu. Policie tak ve všech třech případech zahájila trestní řízení v přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny.

Podezřelé doklady pak putovaly na odbor cizinecké policie. „Bez potřebné techniky se totiž doklady tvářily, jako regulérní. Ale jednalo se o padělky,“ vysvětluje Čírtková.

Zadržený pachatel a řidič.

Prvního pachatele zadržela cizinecká policie 23. března na městském úřadu v Třebíči, kam si pro padělaný řidičský průkaz přišel. Šlo o člověka bez povolení k pobytu v České republice, soud mu vyměřil dvouletý zákaz řízení a čtyři roky vyhoštění z Česka.

Dalšího pachatele zachytili policisté z oddělení dokumentace 31. března na jedné z třebíčských ubytoven. Nastupoval do vozidla jako spolujezdec. „Při kontrole zadrželi nejen pachatele, ale navíc zjistili, že řidič má platný zákaz řízení všech motorových vozidel na osmnáct měsíců,“ popsala Čírtková. Řidiči hrozí dva roky vězení, pachateli padělání pak roky tři.

„Po třetím pachateli cizinecká policie intenzivně pátrá, neboť se jedná a cizince bez hlášeného pobytu,“ dodala Čírtková. Cizinecká policie na Vysočině se pravostí dokladů zabývala i loni.

„Naši policisté realizovali celkem 124 trestních řízení a dosáhli objasněnosti ve výši 98 procent. Podařilo se nám odhalit např. 38 padělaných veřejných listin, přičemž se jednalo zejména o padělané lékařské zprávy, padělky oddacích listů a opisů z rejstříku trestů, včetně dokumentů legalizující pobyt cizinců na území České republiky,“ uvedl vedoucí odboru cizinecké policie na Vysočině Oldřich Chaloupka.

