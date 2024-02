Biskupství opravilo na Vysočině velké kostely, Ignác se více otevře turistům

Po rekonstrukci se loni podařilo otevřít kostel svatého Ignáce z Loyoly v Jihlavě. Barokní chrám na hlavním Masarykově náměstí prošel rozsáhlými opravami průčelí a střechy.

„Kromě duchovního prostoru nabídne Ignác nově i kulturní vyžití díky užší spolupráci s městem a pořádat se v něm budou v návštěvnické sezoně i prohlídky s průvodcem,“ popsala Anežka Benešová, mluvčí Biskupství brněnského.

„Financování projektu za skoro 33 milionů se podařilo zajistit mimo jiné z norských fondů. Nemalými příspěvky vypomohlo město Jihlava, kraj, ministerstvo kultury a sama farnost,“ doplnila.

Farář Marian Jiří Husek by chtěl, aby byl chrám součástí života ve městě. „Chceme, aby ten kostel především byl tím místem modlitby, místem bohoslužby, ale aby to také bylo opravdu místo, kam přicházejí lidé, kteří hledají a kteří touží prožít něco pěkného, něco pěkného vidět,“ uvedl. Výstavy v empoře by se měly konat ve spolupráci s Muzeem Vysočiny. Do prostor se chodí po točitých dřevěných schodech.

„Pro město Jihlava je barokní chrám svatého Ignáce hlavní dominanta horní části náměstí a je s touto nejživější částí náměstí velice zajímavě propojená,“ podotkl náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL).

Střechu, krov a průčelí raně barokní památky začali stavbaři opravovat na jaře 2022. Lešení zmizelo před koncem loňského roku.

Stav kostela byl ještě horší, než se očekávalo

Římskokatolická farnost u jihlavského kostela svatého Jakuba, která projekt řídila, na něj získala skoro 26 milionů korun z takzvaných norských fondů. Radní kraje navrhli zastupitelstvu schválit půlmilionový dar, radnice přidala přes 300 tisíc korun. Ministerstvo kultury dotovalo obnovu vstupních dveří 235 tisíci korunami. Peníze na opravy vybírají také farníci.

Kostel má teď místo krytiny z bonského šindele měděnou střechu. Opravená je čelní fasáda s kamennou a štukovou výzdobou, má také pozměněnou barvu. Je ve dvou odstínech kamene namísto původní jednolité světlé barvy.

„Když jsme se rozhodli, že ten kostel potřebuje spravit, tak jsme samozřejmě věděli, že hodně věcí je špatných, střecha zatékala, fasáda opadávala,“ řekl Husek. Když se pak postavilo lešení, ukázalo se, že skutečný stav byl ještě horší.

Kněz poděkoval za spolupráci islandské církvi. Uvedl, že díky ní farnost uspěla s žádostí v norských fondech. Mezi hosty předvánoční slavnosti s bohoslužbou byl proto rovněž islandský biskup slovenského původu David Tencer. Podívat se přišly desítky lidí.

Opravit by ještě bylo potřeba další části kostela. „Pozornost by si zasloužila taky fresková nástěnná a stropní výmalba,“ uvedl Karel Voldán, technický dozor stavby a generální projektant.

Obnova chrámu v Jaroměřicích je stavbou roku

Povedla se i rekonstrukce kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Barokní areál si po technicky náročných opravách vysloužil titul Stavba roku 2023. „Návštěvníci ocení zpřístupnění veřejnosti dosud uzavřených prostor - doporučujeme zejména věž s vyhlídkou do zámecké zahrady,“ pozvala Anežka Benešová.

Peníze zamířily i do Katolického gymnázia Třebíč. To navštěvuje 360 studentů. Od loňského října mohou využívat nové učebny pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd a cizích jazyků. Celkové náklady jsou více než 16,5 milionu korun, větší část pokryje dotace z evropských fondů. Biskupství přispělo z vlastních zdrojů 2,7 milionu korun.

Finance čerpají farnosti z dotací, darů i vlastních zdrojů. „Osobně mám radost z toho, když se místo v naší péči těší oblibě lidí ze všech částí společnosti a dokáže nabídnout krásnou a důstojnou kulisu pro společné zážitky,” řekl biskup Pavel Konzbul.