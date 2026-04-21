Blahořečení kněží popravených komunisty. Na Vysočině je doprovodí mše a noční pouť

  14:07
K blahořečení kněží popravených komunisty Jana Buly a Václava Drboly se kromě jižní Moravy uskuteční řada akcí i na Vysočině. V Jihlavě, kde byli oběšeni, se bude příští měsíc konat ekumenická bohoslužba a debata s historiky. Připomínka se chystá rovněž na Třebíčsku. Kněží byli popraveni v takzvaném babickém procesu.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola | foto: Biskupství brněnské

2. července 1951 večer byli v babické škole zastřeleni tři funkcionáři místního...
Snímek pořízený SNB ihned po zastřelení funkcionářů na chodbě školy v Babicích...
Blízko opravené školy v Babicích (vyšší budova v pozadí) byla nedávno odhalena...
Normalizační pomník třem zastřeleným mužům z babického národního výboru Tomáši...
Na Třebíčsku, kde oba kněží působili, se lidé mohou zúčastnit noční pouti nebo hry inspirované jejich příběhem. V úterý to na radnici v Jihlavě řekli zástupci brněnského biskupství. Budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v České republice. Slavnost, jež proces blahořečení Buly a Drboly dovrší, bude 6. června v Brně.

Práce diverzantů, nebo provokace StB? Babické vraždy nejsou dodnes vyřešené

„Příběh Jana Buly a Václava Drboly je spojen s Vysočinou, protože je spojen s babickými procesy,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul. Uvedl, že umučení kněží jsou do určité míry reprezentanty více obětí kauzy Babice. „Byli to především soukromí zemědělci, drobní živnostníci, lidé, kteří odmítali odevzdat majetek, vstoupit do družstva a podobně,“ řekl.

Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím. Drbola je rodákem ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic, sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.

Ekumenická bohoslužba smíření bude v jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže 20. května, na výročí popravy Jana Buly. Na Vysoké škole polytechnické, kde byl dřív soud a věznice, začne 25. května putovní výstava a bude tam debata tvůrců podcastu Přepište dějiny Michala Stehlíka a Martina Gromana. Zavražděné kněze připomene program Noci kostelů 29. května. V kostele svatého Jakuba bude promítán nový animovaný film o jejich životě. O jeho dokončení informovalo pražské arcibiskupství.

U bývalé věznice je památník zavražděným

Na Třebíčsku se v květnu uskuteční noční pouť po stopách Buly a Drboly. Na cestu dlouhou přibližně 40 kilometrů do Lukova vyjdou účastníci 22. května večer od třebíčské baziliky svatého Prokopa.

Některé akce budou následovat po brněnské slavnosti blahořečení. V neděli 7. června bude jednu mši sloužit emeritní biskup Vojtěch Cikrle v Lukově. Další povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v Jihlavě, v místě někdejší věznice. „Jihlava chce poděkovat za tyto mučedníky a trošku možná se i usmířit,“ řekl jihlavský farář Marian Husek. Očekává účast okolo tisíce lidí.

Seděl ve vězení, přesto byl za babické vraždy popraven. Teď má kněz síň

U bývalé věznice je od roku 1993 památník zavražděným. „Nevím, jestli v diecézi bylo někde něco dřív, kde by na pamětní desce byla jména těchto blahoslavených,“ uvedl náměstek jihlavského primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

Zážitkovou hru inspirovanou babickým případem budou moci lidé na Vysočině hrát od konce dubna v Jaroměřicích nad Rokytnou. Do tamního chrámu bude také zřejmě v říjnu přenesen relikviář, v němž bude schránka s Drbolovým popelem a částí dochovaného Bulova ornátu.

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu, proces trval přes 20 let. V liturgickém kalendáři budou mít oba kněží svátek 17. června. Podrobný program k blahořečení je na buladrbola.cz.

Vražda tří komunistických funkcionářů v Babicích

Škola v Babicích na dobovém snímku. Právě v této budově za kostelem Nejsvětější Trojice došlo k vraždě tří zdejších funkcionářů. Ta fakticky začala příběh, jehož detaily neznáme dodnes.

V letech 1948 až 1949 se na Moravskobudějovicku zformovala odbojová skupina z lidí kolem formace válečného odboje Lenka-Jih. Skupina shromažďovala informace a rozšiřovala letáky.

V roce 1950 ji kontaktuje „major Vašek“ – jihlavský agent Státní bezpečnosti František Mareček. Patrně se mu nedařilo, co od něj StB čekala, takže v únoru 1951 vstoupil na scénu Ladislav Malý.

Kontaktoval nejprve rokytnického pátera Jana Bulu, chtěl od něj pomoci s údajným ilegálním převozem arcibiskupa Berana do Rakouska. Bula byl zatčen poté, co Malému projevil nedůvěru.

Malý pak kontaktoval faráře v Babicích Václava Drbolu, i ten jej odmítl a poté byl zatčen. S Malým však dále spolupracovala skupina odbojářů, kteří s ním coby iniciátorem podnikali v okolí sabotážní a zastrašovací akce.

Večer 2. července 1951 se čtyři členové skupiny vydali do Babic, kde na chodbě školy dva z nich zastřelili tři funkcionáře místního národního výboru. Zatčeni byli druhého dne večer dva kilometry od Babic po přestřelce v žitném lánu.

Následovalo zatýkání, jedenáct poprav, věznění, deportace. Pozadí babických událostí není jasné ani dnes.

