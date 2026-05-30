U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel cyklista. Srazilo ho osobní auto

Silnice zůstala po nehodě neprůjezdná, proto začali policisté odklánět dopravu přes okolní obce. Zprovoznit se ji podařilo po 17:15.
Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny devět lidí.
Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...
Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...
Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...
Už je to více než sedmdesát let, co začala fungovat komunistická rušička zahraničního rozhlasového vysílání blízko rakouských hranic. V padesátých letech byla uvedena do provozu nedaleko Moravských...
Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...
Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...
Bezpečnější cesta do školy. Ideálně pěšky nebo třeba na kole. Bez aut. Taková je představa vedení Žďáru nad Sázavou o ranní dopravě žáků do tamních „základek“. Pomoci má zavedení školních ulic. Ty už...
Na to, že výtah občas nejede, si už zákazníci prodejny Albert na jihlavském Masarykově náměstí zvykli. Většinou se totiž jednalo pouze o krátkodobou nepříjemnost – jenže teď je situace docela jiná....
České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a...
Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...
Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v...
Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to novinářům řekl vrchní...
Za posledních dvacet let přišly politické strany na Vysočině o tisíce členů. Také došlo v tomto ohledu ke změně na prvním místě žebříčku. Dříve dlouhé roky nejpočetnější komunisty vystřídali v...
Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou tělocvičnu, společenský sál a vůbec poprvé ve své téměř třísetleté historii i jídelnu. Projekt za...