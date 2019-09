Když fouká, museli chrám kvůli bezpečnosti zavírat. Začíná jeho oprava

Na uplynulý víkend byly naplánované poslední bohoslužby a v pátek 20. září se v chrámu uskuteční závěrečný happening pro farnost. Už nyní je veškerý mobiliář kostela vystěhovaný.



Pak si chrám převezmou dělníci a restaurátoři a začne se pracovat. „Naší snahou bude, abychom to stihli za dva roky,“ věří manažer projektu oprav chrámu svaté Markéty Pavel Vlk.

Práce to ovšem nebude jednoduchá. Svědčí o tom i fakt, že investor musel upravovat podmínky výběrového řízení, a vypisoval jej tedy dvakrát.

„Nebyli jsme spokojeni s nabídkovou cenou. Podíl vlastníka by byl v prvním případě neufinancovatelný. Museli jsme tedy upravit podklady a podmínky výběrového řízení. Byl to dobrý krok. Do druhého řízení se nám přihlásilo více firem a dostali jsme i víc nabídek a mnohem zajímavější cenu, která byla o 19 milionů levnější než ta v předchozím kole,“ vysvětluje Vlk.

Questenberkové byli spíš hudebníci, než stavitelé. A je to poznat

Zásadní problém chrámu je podle něj v tom, že celá monumentální kupole nad lodí kostela je vyklenutá ze dřeva. „Neudělali zkrátka cihelnou klenbu, jak je to běžné jinde. Majitelé panství, Questenberkové, byli spíš hudebníci než stavitelé,“ usmívá se Pavel Vlk.

A právě dřevo dostávalo za ty roky nejvíc zabrat. Na některých místech je tak zdevastované, že se z něj téměř práší.

„V minulosti byl na střeše šindel, docházelo tam k zatékání, k degradaci krovu a spojů holubím trusem. Objevil se tam tesařík i červotoč. Celá lucerna (věžička s okny na vrcholu kupole - pozn. red.) a fresková výzdoba se loupe jako pomeranč,“ popisuje Vlk aktuální stav.

Drobné opravy se sice prováděly již v minulosti, ale zároveň se vědělo, že „Markéta“ potřebuje rekonstrukci generální.

Základem oprav bude mohutné lešení uvnitř připomínající věž

Podle Vlka jsou práce naplánované přesně krok za krokem. Jako první se po nástupu stavební firmy otlučou degradované omítky, aby objekt mohl schnout.

Uvnitř dělníci postaví mohutné lešení připomínající věž. Ta bude stoupat až nahoru do klenby a ponese celou kupoli a lucernu. Následně se začne pracovat na opravě krovu v tom nejkritičtějším místě.

Jako první se do těchto míst podívá restaurátor. „Musíme nejprve posoudit stav, aby se během tesařských prací omítková vrstva nepoškodila a neoddělila od dřevěného bednění. Zjistíme také stav dřeva z druhé strany, protože tam momentálně nevidíme,“ připomíná manažer projektu.

Jakmile skončí oprava této části kostela, přijde na řadu oprava střech, fasád a oken. V interiéru bude nové sociální zařízení, topení, elektroosvětlení, pokládat se budou i podlahy.

Restaurována bude také veškerá fresková výmalba včetně té nacházející se v kupoli nad lodí. Namaloval ji roku 1734 Karel František Tepper a oslavuje svatou Markétu. Projekt generální opravy zahrnuje i parkovou úpravu jižní terasy.

Turistickou atrakcí se má stát dosud nepřístupná vyhlídková věž

Po znovuotevření tohoto děkanského chrámu se má kostel ještě více otevřít návštěvníkům, než je tomu dnes.

Chrám svaté Markéty bylo nyní možné kromě obřadů a bohoslužeb navštívit v rámci prohlídkových tras jaroměřického zámku. Nově se počítá s tím, že by se lidé mohli vydat na vyvýšenou terasu a dokonce až na vyhlídku věže kostela.



Kostel má dvě mohutné věže. A právě jižní věž, která je blíž k parku, by měla sloužit jako vyhlídková.

„Věřím, že to bude nová turistická atrakce. Dosud turistům nebyla přístupná. Počítáme s tím, že tam bude možné každý den od rána do večera přes turniket a za drobný peníz vyběhnout nahoru. Lidem se otevře nádherný pohled na zámeckou zahradu, které se také říká Moravské Versailles,“ říká Pavel Vlk.

Jaroměřická farnost získala na záchranu kostela, který je národní kulturní památkou, necelých 85 milionů korun. Dalších deset milionů půjde ze státního rozpočtu, zbývající část bude financovat církev.