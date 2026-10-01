Následky vstupu aktivistů do chovu? U prasnic přibylo potratů, tvrdí veterináři

Chov v neděli ráno obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Další aktivisté s transparenty byli před bránou podniku. Vybrali si ho náhodou. SVS považuje takové chování za velmi rizikové i kvůli nebezpečí zavlečení nákaz.
„Vstupem nepovolaných osob, které neprošly hygienickou smyčkou, byla všechna chovaná zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení nebezpečné nákazy,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Krajská veterinární správa, která se případem zabývá, provede v chovu šetření. Neoprávněný vstup aktivistů do porodny prasnic odsoudila i krajská agrární komora.
Že skutečně od víkendu došlo k vyššímu počtu potratů, potvrdil i Jan Doležal, jednatel Zemědělské společnosti Stará Říše, která chov v Markvarticích provozuje. „Každému, kdo trochu zemědělství zná, to muselo být předem jasné,“ zlobí se na aktivisty.
Přesná čísla, jak moc se počet potratů zvýšil, uvést nechce. „Je to stále celé v šetření policie a veterinární správy. Dokud to nebude uzavřeno, žádná čísla sdělovat nebudeme,“ pravil. V chovu je podle hlavní zootechničky podniku Zdenky Pokorné zhruba 120 prasnic a kolem 80 selat.
Policisté se událostmi zabývají od neděle, kdy zajistili celkem 24 osob. „Všechny byly po provedení nezbytných úkonů propuštěny. Osoby jsou podezřelé z přestupkového jednání, ale není vyloučeno, že dojde ke změně právní kvalifikace,“ uvedla v neděli Lébrová. Do čtvrtka podle ní ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Zavlečení nákazy by mělo fatální následky
Chov v Markvarticích je oplocený, brána a vstupy do hal zamčené. Aktivisté se dostali do hospodářství větracími okénky, uvedla SVS. „Žádný protest neopravňuje kohokoli k tomu, aby nelegálně pronikal do chovu hospodářských zvířat, kde jeho přítomnost způsobuje zvířatům vážné problémy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Zavlečení například afrického nebo klasického moru prasat by mělo pro hospodářství podle SVS až fatální následky. Všechna zvířata by musela být utracena, zlikvidována a bylo by vymezeno uzavřené pásmo s přísnými opatřeními pro chovatele.
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Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela
Podnik v Markvarticích si aktivisté pro svůj protest vybrali náhodou, řekla v neděli jejich mluvčí. Stal se pro ně zástupcem dalších chovů, kde prasnice přivádí na svět selata v porodních klecích, v nichž tráví bez možnosti volného pohybu několik týdnů.
Přivolaná policie vyzvala lidi k odchodu ze stáje. Když to neudělali, začala je po přibližně dvou hodinách odvážet na služebnu. Mluvčí policie Michaela Lébrová pak řekla, že jsou podezřelí z přestupku.