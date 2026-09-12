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Místo dopisů létají s čipy. Poštovní holubi kvůli vysílačům i mobilním sítím zmatkují

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  18:00

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O holuby se Jaroslav Strašil zajímá už od dětství, první ptáky si pořídil ve zhruba dvanácti letech. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Netradiční zálibu má osmapadesátiletý Jaroslav Strašil z Malé Losenice na Žďársku. V podstatě veškerý svůj volný čas věnuje chovu poštovních holubů. Tito spolehliví letci totiž brázdí oblohu i v dnešní době dronů a online doručování. Svěřenci Jaroslava Strašila navíc v soutěžích sklízejí jeden úspěch za druhým.

Názornou ukázkou, jaké výkony loseničtí „pošťáci“ podávají, je třeba loňský závod ze srbské oblasti Niš. Na trať dlouhou kolem 830 kilometrů tam pětadvacet holubů Jaroslava Strašila vylétlo v ranních hodinách.

„První holubice, která ostatně celý závod i vyhrála, byla doma už ten den večer, a po ní ještě pár dalších holubů. Zbytek pak dolétl následující den - všichni do jednoho do jedenácti dopoledne, což je opravdu neuvěřitelné,“ vylíčil Lubomír Jaroš z Velké Losenice, který s Jaroslavem Strašilem tvoří dvoučlenný soutěžní tým a je o deset let starší.

U holubů, kteří mají krom čipů i GPS sledování, je často vidět, že v určitých oblastech najednou létají úplně zmateně, vracejí se na stejné místo a podobně.

Jaroslav Strašilo vlivu satelitů, radarů a vysílačů v krajině na orientaci holubů

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O holuby se Jaroslav Strašil zajímá už od dětství, první ptáky si pořídil ve...

Netradiční zálibu má osmapadesátiletý Jaroslav Strašil z Malé Losenice na Žďársku. V podstatě veškerý svůj volný čas věnuje chovu poštovních holubů. Tito spolehliví letci totiž brázdí oblohu i v...

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