Názornou ukázkou, jaké výkony loseničtí „pošťáci“ podávají, je třeba loňský závod ze srbské oblasti Niš. Na trať dlouhou kolem 830 kilometrů tam pětadvacet holubů Jaroslava Strašila vylétlo v ranních hodinách.
„První holubice, která ostatně celý závod i vyhrála, byla doma už ten den večer, a po ní ještě pár dalších holubů. Zbytek pak dolétl následující den - všichni do jednoho do jedenácti dopoledne, což je opravdu neuvěřitelné,“ vylíčil Lubomír Jaroš z Velké Losenice, který s Jaroslavem Strašilem tvoří dvoučlenný soutěžní tým a je o deset let starší.
U holubů, kteří mají krom čipů i GPS sledování, je často vidět, že v určitých oblastech najednou létají úplně zmateně, vracejí se na stejné místo a podobně.