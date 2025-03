Po dvaceti letech úvah se v Chotěboři rozjede MHD, napojí se na krajský systém

Zavedení MHD v Chotěboři sleduje několik cílů. Jednak je to jedna z možností, jak obyvatelům zpříjemnit cestování po městě a zejména starším a hůře se pohybujícím přiblížit jejich časté cíle. „Také věříme, že díky MHD se nám podaří snížit počet automobilů v ulicích. Někdy je to až neúnosné,“ říká starosta Ondřej Kozub (ODS).

Ačkoliv se Chotěboř s devíti tisíci obyvatel řadí k menším městům, co do vzdáleností z jednoho konce na druhý není úplně nejmenší. Naopak, délkou předčí i mnohá města s více obyvateli. Protáhlá je zejména průmyslová zóna podél silnice na Ždírec nad Doubravou. A tak třeba od podniků sídlících poblíž pivovaru jsou to na sídliště na druhém okraji města téměř čtyři kilometry. Málokdo to chodí pěšky dvakrát denně, raději jezdí autem.

Proto už před lety vznikl nápad na zavedení městské hromadné dopravy. Tehdejší vedení města si to nechalo od obyvatel posvětit anketou v roce 2008. Prostřednictvím tisku, hlasovacích lístků i městských webových stránek se jí účastnilo osm stovek občanů. MHD si přálo 80 procent z nich.

MHD ve městě měla být už v roce 2011

Radnice zřízení MHD už před lety slíbila. Měla být zavedena po zprovoznění nového přestupního terminálu, k čemuž došlo v roce 2011. Jenže záměr MHD na dlouhou dobu kvůli nejrůznějším komplikacím usnul. Objevily se problémy s výkupy pozemků pro zastávky, jeden čas se zdála až příliš vysoká zhruba dvacetimilionová vstupní investice. Když už město mělo projekt, přišel covid a přípravy zastavil.

Teď už by spuštění provozu nemělo nic bránit. „Čekáme na doběhnutí roční lhůty takzvané notifikace. Chtěli bychom zahájit provoz přibližně v květnu příštího roku,“ poznamenal starosta Kozub.

Notifikace je jakési zaregistrování veřejné dopravy.

Jedna linka, šest kilometrů, 33 zastávek

Představa vedení radnice je taková, že by vytipovanou trasou po celý den projížděla jedna linka. „Byla by okružní, paprskovitá. Propojí centrum se sídlišti, průmyslovou zónou a třeba i s nádražím,“ přiblížil chotěbořský starosta.

Projekt počítal s trasou dlouhou šest kilometrů, celkem třiatřiceti zastávkami a menším vozem pro zhruba dvacet cestujících. Autobus by trasu každý pracovní den projel až osmadvacetkrát.

A jen u toho by nemělo zůstat. Radnice chce, aby chotěbořská MHD byla začleněna do systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). „Aby se lidé z Chotěboře například dostali na jednu jízdenku do Havlíčkova Brodu nebo naopak z různých částí Chotěboře do okolních obcí,“ vzkázal Ondřej Kozub.

Právě snaha o toto začlenění ovšem přípravy trochu zdrží. O notifikaci tak nežádá jen město, ale musel to nedávno učinit rovněž Kraj Vysočina. „V současné době probíhá notifikace záměru vypsat zadávací řízení na rozšíření služeb VDV v Chotěboři. Tento záměr musí být zveřejněný v úředním věstníku Evropské unie po dobu nejméně jednoho roku,“ potvrdila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„Poté vypíšeme výběrové řízení na dopravce, který bude městskou linku zajišťovat,“ doplnila Svatošová. Hradit provoz MHD bude pak město Chotěboř. „Počítáme, že roční náklady budou činit zhruba sedm milionů korun minus to, co se vrátí na jízdném,“ vypočetl Kozub.

Rozhodne zájem cestujících

V tuto chvíli ještě není MHD zajištěna technicky co do potřebné infrastruktury. Město má rok na přípravu zastávek a jejich označení. Starosta počítá s tím, že ve velké míře budou využity ty, které už na území města jsou a slouží pro meziměstské linky.

„Plus vytvoříme v první fázi další dočasné zastávky. Necháme zkušební lhůtu a podle toho, zda a jak se osvědčí, vyměníme je za trvalé. Případně je budeme moci posunout či umístit jinam. Rozhodující bude zájem cestujících,“ pravil chotěbořský starosta.

Formanská doprava či městský autobus

MHD v Chotěboři už jistou tradici má. Určitý druh městské dopravy tu v minulosti fungoval, byť MHD v pravém slova smyslu, jak ji cestující znají z větších měst, to nikdy nebyla. Již v roce 1880 byla doložena formanská doprava na jeden a půl kilometru dlouhé trase mezi náměstím a nádražím.

Jeden autobus v městském provedení po Chotěboři jezdil i v 80. letech 20. století, vyčleněn byl z tehdejšího ČSAD. Spoj mezi zastávkami Chotěboř-restaurace U zámku a Chotěboř-železniční stanice jezdil ještě v roce 1992. Nikdy ale neměl statut klasické MHD.

V posledních letech městskou hromadnou dopravu suplují meziměstské linky, které staví na vícero místech. Například linka od dopravního terminálu do Havlíčkova Brodu zastavuje jen přímo v Chotěboři na šesti zastávkách, na dalších dvou pak v jejích místních částech.

Jestliže se vše vydaří, stane se Chotěboř devátým městem na Vysočině, v němž bude klasická MHD jezdit. V současné době je v provozu ve všech pěti okresních městech, tedy v Havlíčkově Brodě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Pelhřimově a v Jihlavě. Tam cestující jako v jediném vozí mimo autobusy i trolejbusy. MHD se mohou dále chlubit také Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.