Chotěboř začala stavět první cyklostezku. Přípravy zabraly dvacet let

Celých dvacet let, celá jedna generace. Tak dlouho trvala příprava na stavbu první cyklostezky v Chotěboři. Pro vedení devítitisícového města na severu Havlíčkobrodska to bylo martyrium plné zvratů a nečekaných kroků. Teprve ve středu mohla být investice slavnostně zahájena.

Od pivovaru do místní části Bílek bude už na podzim vést nová cyklostezka. Asfaltový pás bude 3,3 kilometru dlouhý, tři metry široký. Z většiny povede po tělese bývalé armádní vlečky. Obsahovat bude několik mostků a opěrných stěn, bude i osvětlená.

Investice za 58 milionů korun bez DPH - z čehož více než 53 milionů má město získat z dotací - umožní jednak bezpečné spojení s místní částí, stane se ale i volnočasovou atrakcí.

Jenže ta cesta k ní… „Velice dlouho se to řešilo, táhlo se to nekonečně dlouho. Zatímco okolní města už roky měla celé sítě cyklostezek, my jsme tu naši první řešili dvacet let,“ přiznal při zahájení stavby chotěbořský místostarosta Tomáš Škaryd, který stál u zrodu celého záměru. V letech 2002 až 2008 byl starostou města.

Dohoda po dlouhých patnácti letech

V devadesátých letech se postupně transformovala armáda. Ta na přelomu tisíciletí přestala využívat areál, který měla právě u Bílku nedaleko Chotěboře. Na oploceném území se nacházelo několik budov sloužících jako muniční sklady. Do areálu od chotěbořského nádraží vedla železniční vlečka.

Když vojáci areál v Bílku opustili, smyslu pozbyla i vlečka. Chotěbořská radnice přišla se záměrem po jejím tělese vybudovat cyklostezku, podobně jako třeba v nedaleké Přibyslavi po staré železniční trati. V roce 2005 podala první žádost o převod kolejí od armády.

„Následovala ne příliš úspěšná jednání a v roce 2010 podání další žádosti,“ popisuje nynější starosta Chotěboře Ondřej Kozub. Ani ta nebyla nikterak jednoduchá. Státní instituce si zájemce o vlečku přehazovaly jako horký brambor. Až v roce 2020 se všechny zainteresované strany byly schopny domluvit na smlouvě o převodu.

Když byla vlečka majetkově vyřešená, Chotěboř nechala vypracovat projekt na její přestavbu. Vojenské lesy ale vydaly zamítavé stanovisko k chystanému obratišti stezky před bránou areálu. To už se začínala armáda do vojenského prostoru pozvolna vracet, areál k výcviku nárazově využívá posádka z Chrudimi. „Naštěstí se to podařilo vyřešit,“ říká Kozub.

Koleje a pražce už si zájemce odvezl

Tento týden město předalo staveniště společnosti M-Silnice. Firma by stavbu cyklostezky měla stihnout za devět měsíců. Otevírat ji město chce ještě před začátkem zimy, v průběhu listopadu.

„Kolejnice a pražce už jsou vytrhané. Jak tomu počasí trochu dovolí, začneme s kácením keřů a dřevin, následovat bude přeložení inženýrských sítí. Teprve pak se můžeme dát do samotných zemních prací,“ ukazoval ve středu dopoledne přímo na místě v chumelenici zástupce stavební firmy Lukáš Ledvinka.

Cyklostezka začne za chotěbořským pivovarem u oploceného městského letního parketu. Přibližně kilometr povede podél současné trati, kterou několikrát do roka využije společnost vyrábějící kousek od Chotěboře hnojiva. Pak už naskočí na těleso bývalé armádní vlečky, po níž povede až před bránu vojenského prostoru. Cyklisté či bruslaři se tam budou moci obracet na jakési točně.

„Koleje a většinu pražců si vzal spolek, který se zabývá provozováním různých vleček. Materiál se jim hodí jako náhradní díly. Jsme rádi, alespoň bude využit a nemusí se vyhodit. O snesení kolejí a pražců se na základě uzavřené smlouvy postaral spolek sám,“ přiblížil Ondřej Kozub.

Stále funkční koleje z chotěbořského nádraží kolem pivovaru k odbočce bývalé vojenské vlečky by chtělo v budoucnu město dále využívat. Při speciálních příležitostech by chtělo zvát provozovatele historických lokomotiv a souprav na kratičké výletní jízdy.

Občerstvení se zázemím zřídí pivovar

K nové chotěbořské cyklostezce se svou investicí přidá i zdejší pivovar. Ten už v minulosti zakoupil pozemek vedle parkoviště před svým sídlem. „Plánujeme tam zřídit stánek s občerstvením a menší zázemí pro děti, ale i uživatele cyklostezky či jen lidi, kteří tím směrem vyrazí na procházku,“ uvedla ředitelka Pivovaru Chotěboř Věra Schmittová.

Vedení města očekává, že se cyklostezka stane velkou atrakcí a přiláká spoustu návštěvníků. Ti se v budoucnu budou moci na kole bezpečně dostat až na Žďársko. Z Bílku už dnes projedou mimo hlavní silnici do Sobíňova, dál do Ždírce nad Doubravou se plánuje další nová cyklostezka. A z něho už je hotové propojení do dalších obcí.

Současně s budováním stezky do Bílku chce chotěbořská radnice nechat upravit i přístupovou trasu k letnímu parketu a pivovaru od málo využívané silničky na Příjemky. „Připravíme přístup kolem kaskády rybníků a skrz zahrádkářskou kolonii. Uvažujeme, že bychom tam zřídili i naučnou stezku na téma péče o les,“ doplnil starosta Kozub.