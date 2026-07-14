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Napadený neměl šanci. Soud potrestal trojici za brutální útok na benzince

Jan Salichov
  15:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pouhých šest minut stačilo trojici surovců k tomu, aby loni v březnu v Chotěboři na Havlíčkobrodsku brutálně zřídila náhodného muže. Incident, který začal v městském parku a skončil u stojanů čerpací stanice, měl nyní dohru před soudem. Pobočka Krajského soudu v Pardubicích poslala dva z útočníků nepodmíněně za mříže.

Hlavní z agresorů, A. P., přitom před soudem nestál zdaleka poprvé. V minulosti byl za násilnou trestnou činnost odsouzen už čtyřikrát. Rozsudek však zatím není pravomocný, všechny strany si totiž ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Brutální napadení se odehrálo 22. března 2025 odpoledne mezi 15:25 a 15:31 hodin. Konflikt odstartoval v parku v Chotěboři, kde trojice mužů – A. P., J. S. a P. H. – poškozeného společným jednáním fyzicky napadla. Jeden z obžalovaných, A. P., dal muži nejprve ránu menší intenzity. Napadený ho však dokázal svést na zem. Když se proti němu následně v bojovém postoji postavil další z útočníků, P. H., poškozený ho nápřahem ruky k úderu odradil. Tím si vytvořil prostor k útěku na nedalekou čerpací stanici v Chotěboři.

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Tříčlenná přesila však muže vzápětí dostihla. Po slovní rozepři udeřil A. P. oběť pěstí do levého spánku. Napadený se snažil před útočníky ustupovat mezi stojany benzinky, kde se ho zezadu běžící P. H. pokusil znovu napadnout. Poškozený se stále aktivně bránil – nápřahem ruky, v níž držel pivní lahev, a kopem nohy se snažil P. H. od útoku odstrašit.

V tu chvíli však zasáhl A. P. „Stojící vlevo od poškozeného vedl kop pravou nohou do přizvednuté pravé nohy bránícího se poškozeného, přičemž došlo ke střetu jejich nohou v oblasti nad kotníkem a ke zlomenině nohy poškozeného, který v důsledku zranění upadl na zem,“ píše se v rozsudku.

I když bezbranný muž ležel na zemi, útok pokračoval. Během jeho pádu ho P. H. ještě nakopl pravou nohou do pravého boku. „Po pádu na zem k poškozenému zezadu přistoupil J. S., který vedl nejméně dva údery plnou pivní lahví vůči hlavě poškozeného shora, kdy při druhém úderu došlo k úplnému roztříštění pivní lahve,“ popsal soud brutální finále incidentu.

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Surové napadení zanechalo na oběti těžké následky. Lékaři po převozu do nemocnice museli muže okamžitě operovat. Podle rozsudku útočníci muži způsobili „otevřenou zlomeninu kostry pravého bérce, konkrétně šikmou zlomeninu těla holenní i lýtkové kosti s posunem úlomků, dvě povrchní řezné rány kůže čelních partií obličeje, otřes mozku a zlomeninu nosních kůstek.“

Léčení vážných zranění přesáhlo dobu šesti týdnů. Muž byl po celou dobu výrazně omezen v běžném životě, zejména kvůli „nutnosti vyloučení zátěže pravé dolní končetiny v rámci všech činností vyžadujících stoj či chůzi.“

Čtyři tresty jako varování nestačily

Soud při rozhodování o trestech přihlédl k bohaté trestní minulosti obžalovaných. Zejména u A. P. je zřejmé, že předchozí tresty se u něj zcela minuly účinkem. V roce 2012 byl Okresním soudem v Havlíčkově Brodě odsouzen za výtržnictví. V březnu 2018 dostal trest za zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a za výtržnictví. V říjnu 2020 byl opět odsouzen za výtržnictví a v srpnu 2025, tedy již po útoku na benzince, si vyslechl další trestní příkaz za výtržnictví.

Druhý z obžalovaných, J. S., byl v minulosti již dvakrát trestán na Slovensku u Okresního soudu ve Zvolenu v letech 2003 a 2007, a to rovněž za trestný čin výtržnictví.

Senát pod předsednictvím soudce Miroslava Trávníčka uznal všechny tři vinnými ze spolupachatelství na zvlášť závažném zločinu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví.

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Soud vyměřil trojici útočníků tresty, které odpovídají jejich podílu na útoku i trestní minulosti. A. P. byl za tyto činy a v souhrnu s předchozím sbíhajícím se rozsudkem z srpna 2025 odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody na čtyři roky. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice s ostrahou. J. S. dostal úhrnný trest odnětí svobody na dva roky a šest měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou.

Nejmírněji odešel od soudu P. H., kterému soudce uložil úhrnný trest dva roky a šest měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let za současného vyslovení dohledu. Během zkušební doby musí podle svých sil nahradit způsobenou škodu a má soudem uložený přiměřený zákaz požívání alkoholu.

Všichni tři odsouzení jsou navíc povinni společně a nerozdílně nahradit Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR škodu ve výši 60 478 korun za náklady spojené s léčením zraněného muže.

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