Chlupatá kavárna v Třebíči nabízí posezení v kočičí společnosti

Jednadvacetileté kamarádky, které si po ukončení studia a roční praxi utvořily jasnou představu o tom, čemu by se chtěly věnovat. Propojily své pracovní i osobní zájmy a výsledkem je právě Chlupatá kavárna, kde obě tráví dny ve společnosti svých zvířecích kolegů. Díky těm je kavárna plná života – to když jsou kočky zvídavé, nabité energií a chtějí si hrát, nebo i klidu a pohody, pokud odpočívají a pospávají na různých místech provozovny.

„Aktuálně tu máme třináct zvířat, kočiček i kocourků různého stáří – od koťat až po dospělce. Tři jsou u nás na stálo, tvoří trvalé osazenstvo kavárny, zbytek jsou kočky, které si mohou zájemci adoptovat,“ popisuje Nikola Bobková.

Za necelého čtvrt roku existence podniku už našlo svůj domov třináct místních mazlíčků. Jejich noví majitelé využili možnosti si kočky naživo prohlédnout, seznámit se s nimi a poznat trochu jejich povahu. Do Chlupaté kavárny však míří často i hosté, kteří netouží rozšířit svoji domácnost o čtyřnohého člena.

„Jsou to třeba lidé, kteří sami kočku mít nemohou, tak vítají možnost si nějakou pomazlit, pohladit nebo prostě jen být v jejich společnosti. Častými návštěvníky jsou i rodiny s malými dětmi či hosté, co kočičku sice doma mají, ale ta není zrovna mazlivá,“ líčí provozovatelky podniku.

„Kavárenské kočky“ pocházejí z třebíčského spolku Kapka pro tlapky. Jde obvykle o tvory odložené, nalezené nebo i odebrané z nevhodných podmínek. Na adopci se připravují v takzvané dočasné péči – u lidí, již o ně pečují na přechodnou dobu, než se objeví zájemce. „Kočičky dostanou v Kapce také základní veterinární péči, projdou testy na různé nemoci a kastrací. Pak teprve mohou jít k nám. I my jsme vlastně taková dočasná péče,“ přibližuje Simona Chládková.

Šanci mají i bojácnější jedinci

Do kavárny však nemůže putovat každé zvíře. Některá si nesou z předešlých působišť traumata nebo mají prostě nevhodnou povahu – stresuje je třeba kontakt s dalšími kočkami, lidmi či malými dětmi. „Když se pak dostanou pod tlak, mohou být agresivní. Taková kočka samozřejmě není vhodná do kavárny i kvůli bezpečnosti hostů a druhých koček,“ objasnila Petra Vítková Pravdová z Kapky pro tlapky.

Zelenou mají hlavně společenští mazlíčci, ale ani bázlivější jedinci tam nemají dveře zavřené. „ Nejdříve jsme se snažili umisťovat do kavárny jen velmi kontaktní kočky, ale postupně jsme zjistili, že není vůbec špatné mezi ně občas zařadit i nějakou bojácnější, protože i taková si tam kupodivu velmi rychle zvykne,“ uvedla Vítková Pravdová.

Ale i v případě přátelských a hravých koček může nastat situace, kdy mají čtyřnožci lidí a ruchu kavárny dost. Pro tyto účely mají v zadní části provozovny klidovou zónu – za zavřenými dveřmi s malým průlezem ve tvaru kočičí hlavy. Tam ostatně kočky pobývají i v době uzavření kavárny. Mají tam kočičí toalety, potravu, gauč. Prostor je pod dohledem kamery, aby Simona Chládková a Nikola Bobková mohly i v době své nepřítomnosti sledovat, co se na místě děje.

Kvůli početným zvířecím nájemníkům musejí být provozovatelky, obě mimochodem také majitelky koček, v práci s předstihem. A i po uzavření kavárny jim přibývá k běžnému úklidu ještě obstarávání zvířecího osazenstva.

Specifické zaměření podniku přináší určité povinnosti i pro hosty. Ti musí dodržovat základní pravidla, jež jsou všude v kavárně viditelně zvěčněna a v případě nutnosti na ně upozorňuje i obsluha.

„Nechceme například, aby lidé kočičky nosili a někam přemisťovali. Jsou to přece jen zachráněná zvířata, některým to vadí, mohou z náručí vyskočit, něco si udělat, nebo naopak člověka poškrábat. Navíc mnohé mají krátce po kastraci, může je to bolet,“ vysvětluje Bobková.

Nekrmit, nekřičet, neběhat

Zvířata rovněž nesmějí být krmena, hosté si tak musí hlídat i své laskominy a nápoje, neboť aktivnější kočky jsou doslova všudypřítomné. V kavárně by se také nemělo křičet a běhat.

Důležité je rovněž dávat pozor, kam člověk šlape, a neotevírat dveře do ulice, dokud nebude zavřený druhý vstup do kavárny – aby kočky nevyběhly na rušnou ulici. Není povolen ani vstup s jinými zvířaty, mimo jiné kvůli možnému zavlečení nějaké nemoci.

„Pokud si lidé nejsou jistí, co mohou a co ne, stačí se zeptat. Rádi hostům i poradíme, která kočka se nechá pohladit, pomazlit, vzít na klín a jaká je naopak bojácnější a musí se na ni pomalu,“ dodávají provozovatelky kavárny.