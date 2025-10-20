Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a krizoví interventi složek IZS, kteří jsou připraveni poskytnout potřebnou péči rodině a žákům školy, informovala policie na síti X.
Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové měl chlapec z okna vypadnout před jedenáctou hodinou dopoledne. Proč se tak stalo, kriminalisté na místě vyšetřují. Další informace ale policie nesdělila.

„Bylo to dítě a i s ohledem na rodinu nemůžeme k události sdělit více,“ konstatovala Čírtková.

U gymnázia dopoledne zasahovala jak pozemní posádka záchranářů z Bystřice nad Pernštejnem, tak vrtulník z Jihlavy. „Bohužel, zranění chlapce nebyla slučitelná s životem. Zemřel na místě,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

„Probíhá vyšetřování, k čemu vlastně došlo,“ potvrdil ředitel školy Libor Veselý. Ani on ale více informací podat nechtěl. Nesdělil ani to, z jaké výšky chlapec spadl. „Omlouvám se, má tu jednání s psychology, pokládám telefon,“ odmítl se bavit.

