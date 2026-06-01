Třináctiletý uprchlík z polepšovny chladnokrevně přepadl dívku, muže ohrožoval nožem

Autor:
  12:42
Teprve třináctiletý chlapec, toho času na útěku z výchovného ústavu, surově zbil a okradl v Jihlavě mladou ženu. A ve stejnou noc stihl rovněž oloupit i podnapilého muže. Hocha policisté během pár hodin dopadli a vrátili do ústavu. Jeho výpravu na Vysočinu dále prošetřují a mapují jeho pohyb.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jako na trestnou výpravu vyrazil do ulic Jihlavy v sobotu 23. května třináctiletý chlapec, který před tím utekl z výchovného ústavu. Na Jihlavu žádné vazby neměl, do města se dostal víceméně náhodou.

„Šokující je, že je mu teprve třináct let. Přitom se choval chladnokrevně, s jistotou a bez zaváhání,“ uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Cílem velmi surového útoku chlapce se nejprve stala osmnáctiletá dívka. Ta po desáté večer seděla na lavičce v Hradební ulici. Hoch ji oslovil, po chvíli konverzace na ni ale bez varování fyzicky zaútočil.

„Dívce se snažil vytrhnout kabelku, smýkal s ní po zemi a kopal do ní. Když se kabelky nakonec zmocnil, dal se na útěk,“ popsala Kroutilová.

Šokovaná lehce zraněná dívka se snažila mladíka pronásledovat, ale nepodařilo se jí ho dohonit. Byla v takovém stresu, že po nějakou dobu nebyla schopna reagovat a zavolat pomoc. Policii kontaktovala až s pomocí svých blízkých. Při přepadení přišla o věci v hodnotě přes deset tisíc korun. Její zranění nevyžadovalo okamžitou lékařskou pomoc.

Okradený muž si detaily loupeže nepamatoval

Po mladíkovi začali policisté pátrat a během několika hodin ho našli. Pomohli jim strážníci. „Před druhou hodinou ráno jsme podezřelého mladíka vypátrali a zadrželi na ulici Brněnská,“ uvedl Jakub Pivoňka, vedoucí jihlavské kriminálky.

Překvapením pro policisty bylo, že šlo o teprve třináctiletého chlapce. V první polovině května utekl ze zařízení pro mládež a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Měl u sebe věci patřící přepadené dívce, nůž a další předměty. Po zadržení odmítl spolupracovat.

Při prověřování okolností loupeže a mapování pohybu chlapce po Jihlavě zjistili vyšetřovatelé ještě jednu překvapivou věc. Dívka nebyla jediná, kterou té noci přepadl. Jeho další obětí se stal náhodný podnapilý muž. Policii se ale nepřihlásil, dohledali ho sami kriminalisté.

Šlo o osmačtyřicetiletého muže, na kterého mladík vytáhl nůž. Přepadený přišel o peníze a odešel domů. Nebyl ale schopen si vybavit veškeré detaily události. Okolnosti i samotný průběh obou útoků kriminalisté dále prověřují.

