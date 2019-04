Do chalupy zatékalo, celá zarůstala křovím. Teď se stala památkou roku

Vzácný, leč omšelý dům s černou kuchyní, zarostlý divokými keři, na němž bylo před rekonstrukcí těžko rozeznatelné, že je už od roku 1958 kulturní památkou. Přes všechnu zrezivělost a hnilobu ale jeho hodnota stále prosvítala na mnohých detailech. Přesto vše spělo k jeho zániku.



Nyní, po opravě, je opět chloubou Daňkovic nedaleko Nového Města na Moravě. Jeho rekonstrukci teď ocenilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Podle něj je nejlepší obnovenou památkou loňského roku. Prestižní cenu převzalo vedení společnosti Tradiční chalupy sídlící v městyse Sněžné. Právě tato firma rekonstrukci zajistila.

„Ten dům jsme kupovali v roce 2014 v naprosto tristním stavu. Dvacet let předtím byl neobývaný. Do chalupy zatékalo, na obvodovém zdivu a na střeše rostly náletové dřeviny, někde měly až ke dvěma metrům,“ popsal jednatel společnosti Dušan Pařil.

A tak se dělníci pustili do rekonstrukce. Co ještě šlo zachránit, to odborníci zrestaurovali.

Oceněné stavení je už skoro 200 let staré. „Dům číslo 47 v Daňkovicích patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny. Je dokladem typického zděného vesnického stavení oblastí severního Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou,“ pověděl Pavel Macků, šéf telčské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ).

Ojedinělá černá kuchyně slouží nově jako spižírna

Postupná rekonstrukce byla zahájena hned v roce 2014. Musel být kompletně opraven poškozený krov, do kterého dlouhodobě zatékalo.

Jen díky tomu, že objekt nebyl v minulosti upravován podle rostoucích požadavků na bydlení, přežil do dnešních dnů takřka beze změn. Zůstaly zachované obytné i hospodářské části.

„Ojedinělá je černá kuchyně, jež se prakticky nezměněná dochovala do dnešních dnů. V novém provozu slouží jako spižírna,“ uvedla mluvčí telčského pracoviště NPÚ Ilona Ampapová.



Na stavení je zachován původní dřevěný štít ze širokých prken. Také původní okna a dveře, které byly citlivě repasovány, včetně původního kování. Chybějící nebo zcela zničené dlažby byly nahrazené replikami. Při obnově se používaly tradiční materiály. Za pomoci zkušených řemeslníků firma dodržela i původní technologie.

Dochované zdivo bylo opatřeno hliněnými a čistě vápennými omítkami. „Lze tak pocítit vnitřní příjemné klima. Objekt je nově vybaven stylovým nábytkem i osvětlením. Novodobá zařízení jsou velmi citlivě uzpůsobena charakteru stavby,“ doplnila mluvčí. Celková obnova byla dokončena loni v létě.

Dům nyní slouží jako rodinné sídlo, je si ho možné i pronajmout

Pracovníci telčského pracoviště NPÚ dohlíželi na celou rekonstrukci. Majitel využil finanční podporu ministerstva kultury. Dům dnes slouží jako rodinné sídlo a je možné si ho i pronajmout třeba na dovolenou.

„Jsme velmi potěšení, že jsme prošli až k tomuto nečekanému vítězství,“ doplnil Pařil.

Daňkovice jsou ves, jejíž počátky jsou doloženy od roku 1350. Samotný dům byl postaven ve 30. letech 19. století, což potvrdila dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí.

Mezi architektonickými památkami na Vysočině zaujímá lidová architektura speciální místo. Bohužel však podle památkářů stále dochází k úbytku těchto staveb. A to hlavně neodbornými a necitlivými přestavbami.

Cena Památka roku má dvě kategorie: rekonstrukce do dvou milionů a nad dva miliony. Daňkovická chalupa zvítězila v té druhé jmenované. „V kategorii menších památek s rekonstrukcí do dvou milionů korun zvítězila kaple svaté Markéty v Prachaticích,“ doplnila Ilona Ampapová.