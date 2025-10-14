Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží. Teď dům hrůzy opustila

Premium

Fotogalerie 19

Stará třebíčská pošta z roku 1898 byla nepříliš přívětivým prostorem, jehož standardy už byly dávno za horizontem. Místní jí říkali dům hrůzy. A skutečně spíše než reprezentativní prostory pošty pobočka představovala kulisy pro horor. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Autor:
  17:00
Stísněné schodiště, zšeřelé chodby, staré zářivky i starožitné dveře „lítačky“ s rámy v barvě slonoviny. A mříže. To byla až do soboty hlavní pošta v Třebíči. Budově bez výtahu místní neřekli jinak než dům hrůzy. Teď už tyto strašidelné prostory míří do zapomnění. Stejně jako nikdy nevyřešený zločin, jež se tu před lety udál.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Interiéry dnes již bývalé pošty v třebíčské ulici Smila Osovského by mohly sloužit jako kulisy pro horor. Většina budovy částí pochází z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století.

První, co upoutá, jsou masivní mříže ve vchodu. Jako vstup do vězení, nebo na kriminálku. Ani ty však nezabránily tomu, aby se v lednu roku 2003 pošta stala dějištěm dodnes nevyjasněné loupeže. Trojice ozbrojených maskovaných lupičů si odsud odnesla šest milionů korun.

Ve věci vyloupení pošty v Třebíči se nám v průběhu uplynulých let žádné nové poznatky získat nepodařilo. Případ tedy zůstal neobjasněný.

Dana Čírtkovákrajská policejní mluvčí

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží. Teď dům hrůzy opustila

Premium

Stísněné schodiště, zšeřelé chodby, staré zářivky i starožitné dveře „lítačky“ s rámy v barvě slonoviny. A mříže. To byla až do soboty hlavní pošta v Třebíči. Budově bez výtahu místní neřekli jinak...

14. října 2025

Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které...

14. října 2025  8:12

Můj brácha má prima bráchu i ségru. Zhořská stáj v Pardubicích opět slavila úspěchy

Loňský vítěz Godfrey na letošní Velké pardubické startovat nemohl, naděje tudíž zhořská stáj DS Pegas vložila do jeho o rok mladšího bratra. A High In The Sky svému staršímu sourozenci ostudu určitě...

13. října 2025  15:54

Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

Další premiéru letošní sezony má od soboty za sebou Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát tvůrci uvedli v české premiéře autorskou tragikomickou detektivku s názvem Delete_smazáno_nic.

13. října 2025  14:12

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Havlíčkův Brod zahájil další dvě etapy revitalizace parku Budoucnost. Do léta příštího roku proměnou projde okolí rybníku Obora před základní školou V Sadech a stráň nad rybníkem Hastrman až k ulici...

13. října 2025  8:43

Žádná bitva, ale vojáky tu pohřbili přímo u silnice. Přibyslav opravila zvláštní pomník

Premium

Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u...

12. října 2025

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

12. října 2025  9:45

Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci

Přepisy jednání zastupitelů, tvorba prezentací, analýza dokumentů, ale třeba i komunikace s klienty čtyřiadvacet hodin denně. To je jenom několik oblastí, v nichž městské úřady na Vysočině již...

11. října 2025  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

11. října 2025  8:15

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.