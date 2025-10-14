Interiéry dnes již bývalé pošty v třebíčské ulici Smila Osovského by mohly sloužit jako kulisy pro horor. Většina budovy částí pochází z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století.
První, co upoutá, jsou masivní mříže ve vchodu. Jako vstup do vězení, nebo na kriminálku. Ani ty však nezabránily tomu, aby se v lednu roku 2003 pošta stala dějištěm dodnes nevyjasněné loupeže. Trojice ozbrojených maskovaných lupičů si odsud odnesla šest milionů korun.
Ve věci vyloupení pošty v Třebíči se nám v průběhu uplynulých let žádné nové poznatky získat nepodařilo. Případ tedy zůstal neobjasněný.