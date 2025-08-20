Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Autor: ,
  18:55
Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České Bělé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Motocyklista utrpěl zranění, kterým podlehl. Cyklisté byli se zraněním převezeni do nemocnice. Příčinu a veškeré související okolnosti tragické dopravní nehody prověřujeme,“ uvedla Lébrová.

Od začátku roku mají nehody na Vysočině 16 obětí. Z dřívějších informací policie vyplývá, že na Vysočině letos zemřeli čtyři motorkáři, stejně jako za celý loňský rok.

20. srpna 2025  18:55

