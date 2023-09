Farníci se skládají na opravu staletých varhan, dočkat by se mohly příští rok

Nástroj už totiž nehraje v takovém rozsahu, v jakém byl postaven. „Zkoušeli jsme, jestli by nešla využít nějaká dotace, ale nepodařilo se nám nic najít,“ řekl farář Heřman Dobranský.

Před prázdninami se proto farníci rozhodli, že na opravu varhan uspořádají finanční sbírku. Podařilo se v ní vybrat už 80 tisíc korun. „Máme z toho velikou radost. Ani jsme nečekali, že se tak rychle podaří vybrat takovou sumu. Podpořili to hlavně místní. Vzali si celou tu záležitost za svou. Přispívali staří, mladí i někteří podnikatelé,“ líčí Dobranský.

Sběr finančních darů podle něj směřuje do kasičky v rámci bohoslužeb. „Kdyby se podařilo vybrat o něco víc než 100 tisíc korun, nebudeme se zlobit. Přece jenom je lepší mít rezervu pro případ, kdyby se oprava prodražila,“ dodal farář.

Na servisní opravu červenořečických kostelních varhan by mohlo dojít na jaře či v létě příštího roku. „Už jsme to vše konzultovali s opraváři. Mají hodně práce, ale myslíme, že by se to mohlo stihnout v příštím roce. Na Vánoce 2024 už bychom chtěli varhany představit v novém,“ přeje si farář Heřman Dobranský.

Do budoucna by varhany měly hrát nejen při bohoslužbách a obřadech, ale i na koncertech.