Koncert tam bude mít herec a písničkář Vladimír Javorský. Přesněji v neděli 7. června v 19:00. A Divadlo Viola tam uvede dramatizaci sbírky milostných básní nazvanou Jana bude brzy sbírat lipový květ s herci Jenovéfou Bokovou a Davidem Matáskem. Ti vystoupí v úterý 9. června v 19:00. Za tímto představením stojí spisovatel Miloš Doležal a filmová a divadelní režisérka Beata Parkanová, kteří jsou oba spojeni s Vysočinou.
Kaple v Černé svým tvarem symbolizuje loď – archu – jako jednu z biblických paralel. Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a neotřelým stylem budila a budí zaslouženou pozornost. Architektům se podařilo skloubit moderní architekturu s požadavky na sakrální stavbu a ještě i s okolním vesnickým prostředím.
Z Černé do Národního divadla
Za akcemi spojenými s dvacetinami kaple stojí Ilona Smejkalová, jinak také dramaturgyně Národního divadla v Praze, která z Černé pochází. A samozřejmě i místní starosta Vítězslav Plocek. „Primárně vždycky vybíráme produkce, které se do kaple hodí, navíc mají i silný duchovní přesah,“ popsala Ilona Smejkalová. Ta má k Černé silný vztah a milovaná obec se promítá i do její dramaturgické tvorby.
„Třeba do inscenací Hordubal nebo Farářův konec. A řekla bych, že minimálně mezi mými divadelními kolegy je Černá tím pádem dost populární,“ usmála se. „Mimochodem právě ve Farářově konci v Národním divadle účinkují v rámci filmových dotáček nejen naše kaple, ale dokonce i tři ženy z Černé,“ upozornil starosta Vítězslav Plocek.
Iloně Smejkalové to přišlo logické. Při přípravě dramatizace filmové povídky Farářův konec nasbírala s kolegy a natočila množství interview.
„Některé úryvky rozhovorů jsme s režisérem Janem Mikuláškem zařadili i do naší inscenace. Bylo pro mě osobně důležité a silné, že v dotáčkách se objevují i ženy z Černé, vrstevnice, nebo dokonce přítelkyně mojí mámy,“ doplnila dramaturgyně Národního divadla.
Vyvrcholením oslav v Černé bude mše svatá, kterou se uvolil celebrovat měřínský kněz Josef Havelka.
Začne se 14. června v 11 hodin, tedy v rámci pouťových oslav, které připadají na druhý červnový víkend.