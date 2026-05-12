„Občané, kteří v lokalitě bydlí a žijí, by měli mít právo říct, jak by měl prostor vypadat. Oni nejlépe znají jeho každodenní fungování, vědí, kde chybí parkovací místa, kde lavičky a koše nebo kde se špatně zajíždí do dvora,“ vysvětluje chotěbořský starosta Ondřej Kozub (ODS).
Proto radnice dala občanům prostor k vyjádření. Své názory mohou prezentovat pomocí ankety na webových stránkách města i v radničních novinách. Tu je třeba vyplnit a do konce měsíce května doručit na městský úřad. A to buď elektronicky, případně osobně na podatelnu, do poštovní schránky nebo přímo na oddělení investic.
„V minulosti už jsme u projektů, které se týkaly úpravy konkrétní lokality, postupovali podobně. Osvědčilo se to. Proto jsme i nyní šli stejnou cestou,“ vysvětluje starosta. S pomocí občanů se nový vzhled podařilo už třeba vtisknout oblasti u kostela.
„Je nám jasné, že reakcí nebude přehršel a že na podobné výzvy reagují spíše starší lidé a důchodci. I proto jsme volili relativně jednodušší způsob vyplnění dotazníku, nikoliv interaktivní anketu na webu,“ dodal Ondřej Kozub.
Základní věci, pocity i vlastní nápady
„V rámci předprojektové přípravy sesbíráme vyplněné dotazníky a předáme je projektantovi pro vypracování potřebné projektové dokumentace,“ popisují následný proces autoři dotazníku na webových stránkách města s tím, že vyplnění ankety bude občany stát pět až sedm minut času.
„Nemůžeme bohužel zaručit, že veškeré podněty budou zapracovány, neboť jsme omezováni legislativou a technickými normami,“ upozorňují na drobný zádrhel.
V dotazníku se radnice nejprve ptá na základní věci. Tedy zda lidé v dotčené lokalitě trvale žijí, jakým způsobem a jak často ji využívají. Teprve pak se otázky dostanou k jejich pocitům z dopravní situace, možností parkování a vybavenosti prostoru. Nakonec se autoři tážou, co by podle obyvatel mělo být prioritou rekonstrukce. Prostor respondenti dostanou i na vlastní návrhy a nápady.
„Je to poměrně rozsáhlý prostor, kde žije spousta lidí, sídlí množství firem. Každý má nějaké preference, nějaká očekávání. Chtěli bychom to pak sjednotit a celé lokalitě vtisknout jednotnou podobu,“ zmínil starosta Kozub.
Každá část ulice plní jiné potřeby
Ulice Na Valech patří v devítitisícové Chotěboři v těm delším. Měří zhruba půl kilometru. Vede severojižním směrem souběžně s náměstím T. G. Masaryka. Tvoří východní okraj centra města, je na přechodu mezi městskou památkovou zónou a sídlištěm s množstvím bytovek.
Každá její část má jiné potřeby. Na jižním okraji stojí střední škola technicko-ekonomická a podél ní je potřebné parkoviště. Následuje zástavba se staršími bytovkami, jež se směrem k severu mění v klasické paneláky. Součástí úpravy budou i všechny navazující ulice k náměstí a průchody mezi historickými domy.
Už z toho je patrné, že nepůjde o investici malou a jednoduchou. „Dnešní odhady hovoří o nákladech za minimálně sto milionů korun. Ale než k samotné realizaci dojde, můžeme být cenově úplně jinde. Každý rok se ceny zvedají až o dvacet procent,“ podotkl Kozub.
Úpravy po etapách, aby ulice zůstala přístupná
Než k samotné revitalizaci dojde, uplyne totiž ještě několik let. Jen práce architekta a nakreslení jeho představy o proměně lokality zabere podle starosty přibližně rok. A ještě daleko více času může trvat, než město zajistí financování tak nákladného díla. Určitě se bude chtít poohlédnout i po případných dotačních titulech.
Stavební práce jsou pak otázkou dalších let. „Určitě bychom je chtěli dělat postupně, po etapách. Jednak kvůli nákladům, ale hlavně i kvůli tomu, abychom lokalitu ponechali vždy alespoň částečně přístupnou. Pořád jde o oblast, kde žijí lidé a mají své potřeby - bez ohledu na to, jestli se kolem jejich domů staví, či nikoliv,“ dodal Ondřej Kozub.
Revitalizace prostoru podél ulice Na Valech tak bude jedním z hlavních úkolů pro nové zastupitelstvo, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.