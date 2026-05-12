Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Autor:
  8:46
Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít na více než sto milionů korun. Do přípravy se mohou zapojit i samotní občané a mnohé úpravy architektům navrhnout.

„Občané, kteří v lokalitě bydlí a žijí, by měli mít právo říct, jak by měl prostor vypadat. Oni nejlépe znají jeho každodenní fungování, vědí, kde chybí parkovací místa, kde lavičky a koše nebo kde se špatně zajíždí do dvora,“ vysvětluje chotěbořský starosta Ondřej Kozub (ODS).

Proto radnice dala občanům prostor k vyjádření. Své názory mohou prezentovat pomocí ankety na webových stránkách města i v radničních novinách. Tu je třeba vyplnit a do konce měsíce května doručit na městský úřad. A to buď elektronicky, případně osobně na podatelnu, do poštovní schránky nebo přímo na oddělení investic.

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Třeba v jižní části u střední školy je prioritní parkování.
Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Cílem radnice je její podobu trochu sjednotit, ulici zpřehlednit a také vyjít vstříc potřebám lidí, kteří v ní bydlí.
Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Třeba v jižní části u střední školy je prioritní parkování.
Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní jinou funkci. Cílem radnice je její podobu trochu sjednotit, ulici zpřehlednit a také vyjít vstříc potřebám lidí, kteří v ní bydlí.
5 fotografií

„V minulosti už jsme u projektů, které se týkaly úpravy konkrétní lokality, postupovali podobně. Osvědčilo se to. Proto jsme i nyní šli stejnou cestou,“ vysvětluje starosta. S pomocí občanů se nový vzhled podařilo už třeba vtisknout oblasti u kostela.

„Je nám jasné, že reakcí nebude přehršel a že na podobné výzvy reagují spíše starší lidé a důchodci. I proto jsme volili relativně jednodušší způsob vyplnění dotazníku, nikoliv interaktivní anketu na webu,“ dodal Ondřej Kozub.

Základní věci, pocity i vlastní nápady

„V rámci předprojektové přípravy sesbíráme vyplněné dotazníky a předáme je projektantovi pro vypracování potřebné projektové dokumentace,“ popisují následný proces autoři dotazníku na webových stránkách města s tím, že vyplnění ankety bude občany stát pět až sedm minut času.

„Nemůžeme bohužel zaručit, že veškeré podněty budou zapracovány, neboť jsme omezováni legislativou a technickými normami,“ upozorňují na drobný zádrhel.

Jen krytý bazén je v současnosti málo. Devítitisícová Chotěboř má smělejší plán

V dotazníku se radnice nejprve ptá na základní věci. Tedy zda lidé v dotčené lokalitě trvale žijí, jakým způsobem a jak často ji využívají. Teprve pak se otázky dostanou k jejich pocitům z dopravní situace, možností parkování a vybavenosti prostoru. Nakonec se autoři tážou, co by podle obyvatel mělo být prioritou rekonstrukce. Prostor respondenti dostanou i na vlastní návrhy a nápady.

„Je to poměrně rozsáhlý prostor, kde žije spousta lidí, sídlí množství firem. Každý má nějaké preference, nějaká očekávání. Chtěli bychom to pak sjednotit a celé lokalitě vtisknout jednotnou podobu,“ zmínil starosta Kozub.

Každá část ulice plní jiné potřeby

Ulice Na Valech patří v devítitisícové Chotěboři v těm delším. Měří zhruba půl kilometru. Vede severojižním směrem souběžně s náměstím T. G. Masaryka. Tvoří východní okraj centra města, je na přechodu mezi městskou památkovou zónou a sídlištěm s množstvím bytovek.

Každá její část má jiné potřeby. Na jižním okraji stojí střední škola technicko-ekonomická a podél ní je potřebné parkoviště. Následuje zástavba se staršími bytovkami, jež se směrem k severu mění v klasické paneláky. Součástí úpravy budou i všechny navazující ulice k náměstí a průchody mezi historickými domy.

Už z toho je patrné, že nepůjde o investici malou a jednoduchou. „Dnešní odhady hovoří o nákladech za minimálně sto milionů korun. Ale než k samotné realizaci dojde, můžeme být cenově úplně jinde. Každý rok se ceny zvedají až o dvacet procent,“ podotkl Kozub.

Úpravy po etapách, aby ulice zůstala přístupná

Než k samotné revitalizaci dojde, uplyne totiž ještě několik let. Jen práce architekta a nakreslení jeho představy o proměně lokality zabere podle starosty přibližně rok. A ještě daleko více času může trvat, než město zajistí financování tak nákladného díla. Určitě se bude chtít poohlédnout i po případných dotačních titulech.

Stavební práce jsou pak otázkou dalších let. „Určitě bychom je chtěli dělat postupně, po etapách. Jednak kvůli nákladům, ale hlavně i kvůli tomu, abychom lokalitu ponechali vždy alespoň částečně přístupnou. Pořád jde o oblast, kde žijí lidé a mají své potřeby - bez ohledu na to, jestli se kolem jejich domů staví, či nikoliv,“ dodal Ondřej Kozub.

Revitalizace prostoru podél ulice Na Valech tak bude jedním z hlavních úkolů pro nové zastupitelstvo, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Brod ožije trhy. K řemeslníkům se přidají XIII. století, šermíři a oslavy města

Stovky stánků, tisíce lidí a doslova hlava na hlavě bývá na havlíčkobrodském...

O prodlouženém víkendu nastane jedna z nejoblíbenějších jarních havlíčkobrodských akcí. V pátek se na hlavním náměstí uskuteční Trh řemesel. Ten do Brodu láká tisíce lidí. Letos se jeho návštěvníci...

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

10. května 2026  8:30

Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus

Zaměstnankyně vkládají vyprané a odstředěné prádlo do velkokapacitního žehliče....

Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník... Měla by mezi ně patřit i práce pradláků či pradlen. A přesto to neplatí beze zbytku. Covid po roce...

9. května 2026  12:57

Kam nemohou stroje, musejí zvířata. Žďárskou Zelenou horu spásá stádo beranů

Průchozí ohrady s ovcemi už se staly nedílnou součástí okolí památky. Jsou...

Svahy u památky UNESCO ve Žďáře nad Sázavou ožily. Do těžko přístupného terénu se lačně rozeběhlo dvacet členů ovčího stáda. Po roční pauze, způsobené rozmachem kulhavky a slintavky, tak získají...

8. května 2026  9:10

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

7. května 2026  15:48

Světový pohár horských kol ve Vysočina aréně: hvězdní bikeři i hokej. Vstup zdarma

Petr Vaněk, šéf Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě

Větší než kdy dřív. Takový podtext má letošní Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě, který od 21. do 24. května bude hostit tamní Vysočina arena. Pořadatelé lákají na dosud ojedinělý...

7. května 2026  11:51,  aktualizováno  15:30

Brigáda trochu jinak. Studenti si vydělávali krádežemi nafty z aut a strojů

Čtveřice mladíků se na krádeže pečlivě připravila. Na místo dojela autem,...

Kriminalisté z Třebíče dopadli skupinu zlodějů, kteří z nákladních aut a stavebních strojů odčerpávali naftu. Jednalo se o čtyři mladíky ve věku od 15 do 20 let. Tři z nich byli ještě studenti....

7. května 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.