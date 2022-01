Zlatá lyže se vrátila domů, syn prvního držitele ji věnoval Novému Městu

„Sice jsem ji zdědil po otci, ale mně nepatří, nevyhrál jsem ji. Patří do Nového Města a Novoměšťákům. Budu rád, když bude vystavena v muzeu jako připomínka slavného závodu Zlaté lyže a jeho vítěze, mého otce,“ řekl loni v říjnu při předání na radnici Vladimír Kosour.

Prestižní trofej měří devatenáct centimetrů a byla původně putovní. Zlatá lyže Českomoravské vysočiny vznikla jako závod sdružený neboli severská kombinace, zakladatelé se inspirovali o deset let starším závodem Parsenn derby o zlatou lyži v Davosu. Vznik tuzemské ceny inicioval tehdejší jednatel Svazu lyžařů ČSR Josef Jílek z Rovečného, který na valné hromadě vysázel na stůl deset zlatých dukátů.

Podle tehdejších stanov novoměstského sportovního klubu měl putovní lyžičku navěky získat ten závodník, který vyhraje závod třikrát po sobě, nebo pětkrát s přestávkami. Jako prvnímu se to podařilo domácímu závodníkovi Bohumilu Kosourovi z Radňovic, vítězi z let 1939 až 1942 a pak ještě z roku 1949.

Sportovní klub pak věnoval novou, o něco menší cenu ze čtrnáctikarátového zlata. Podle upraveného statutu však měla být tato cena již napořád putovní.

Ženy dostaly tuto cenu poprvé až v roce 2020

Během let se však zvyklosti výrazně měnily. Od sedmdesátých let už není Zlatá lyže kláním sdruženářů, ale běžců, časem získala lesk Světového poháru. V moderní éře Zlaté lyže dlouho platilo, že cenu vždy získal vítěz hlavního mužského závodu. Mezi svými trofejemi ji tak doma mají například legendy běžeckého lyžování Švéd Gunde Svan, Nor Björn Daehlie nebo dlouholetá česká jednička Lukáš Bauer.

Až do roku 2020 ji však nezískala žádná žena. Teprve předloni organizátoři při odměňování nejlepších zrovnoprávnili ženy s muži. Historicky první držitelkou zlaté lyže se stala Norka Therese Johaugová.

Poslední zhruba dvě dekády cenu hradí a věnuje město, už několik let trofej vyrábí původem novoměstská zlatnice Michaela Kršková.

Pro místní patrioty je návrat zlaté lyžičky skvělou zprávou. Ve sportovním klubu už ztráceli víru, že původní cenu ještě někdy uvidí.

„Měl jsem za to, že cena už není v rodině Kosourových, ale v rukou nějakého sběratele,“ reagoval bývalý dlouholetý předseda a funkcionář sportovního klubu Ladislav Slonek, který v minulosti po trofeji marně pátral.

Kosour se účastnil mistrovství i dvou olympiád

Město dar Vladimíra Kosoura, který žije mimo Vysočinu, s poděkováním přijalo. Dárce přislíbil, že do Nového Města přijede znovu, pravděpodobně v dubnu udělá v Horáckém muzeu besedu o svém otci.

„Při té příležitosti dojde ke slavnostnímu předání a cena bude umístěna v naší expozici,“ uvedla Alice Hradilová, vedoucí Horáckého muzea, jež připravuje vznik nové lyžařské expozice.

Bohumil Kosour (1913–1997) patří k nejúspěšnějším závodníkům v historii novoměstského lyžování. Byl sdruženářem a také běžcem na lyžích, zúčastnil se dvou olympiád (v Garmisch-Partenkirchenu 1936 a Svatém Mořici 1948) a také mistrovství světa 1938 ve finském Lahti.

Málo se ví, že vybojoval také řadu atletických úspěchů v barvách Moravské Slavie Brno a Orla. „Běhal všechno, na dráze i přespoláky. To byla součást přípravy na zimu. Závodil ještě ve vyšším věku, dělal i sokolovské závody branné zdatnosti,“ řekl o svém otci Vladimír Kosour.

Bohumil Kosour se v Novém Městě na Moravě vyučil kovotepcem, po vojně pracoval v brněnské Zbrojovce, později přešel do té vsetínské, takže se rodina přestěhovala z jižní Moravy na Valašsko.

Letos bude podnik součástí mistrovství ČR

Letos měla být Zlatá lyže součástí evropského poháru OPA Cup, ten však byl v termínu 8. a 9. ledna zrušen. Nakonec bude tento prestižní podnik součástí mistrovství republiky, které se uskuteční od 28. do 30. ledna. „Cenu získají vítězové nedělního závodu s hromadným startem,“ potvrdil ředitel sportovního klubu Jan Skřička.

I bez závodů Světového poháru bude letošek pro Nové Město na Moravě speciální, byl totiž vyhlášen Rokem lyžařů. Toto téma se promítne do řady akcí včetně masopustu, slavností Nova Civitas, připravuje se také naučná stezka Lyžníci na Novoměstsku nebo Pochod po stopách mistrů. Město už také spustilo sérii rozhovorů s osobnostmi pod názvem Podcasty ze stopy.