Nejprodávanějšímu čaji u nás je 53 let, letos se vrátil do českých rukou

„Spousta indických producentů nebyla schopna sklidit tolik, co potřebovali, a to se promítlo do pozvolného zdražování suroviny u černých čajů. V případě zelených čajů z Číny je to podobné, i když tam ten propad produkce nebyl takový. Problém sběru čaje je v tom, že se dělá převážně ručně a na sběr nebyl kvůli pandemii dostatek lidí,“ vysvětluje současné potíže Libor Venhoda, ředitel akciové společnosti Jemča.



Dlouhodobě nejprodávanějším čajem v Česku je Pigi. Vyrábí ho od roku 1967 Jemča, jemnická firma, o které její slogan říká, že je „českou čajovou jedničkou“. „Toto postavení si chceme i nadále udržet. Naší snahou je držet si pozice a zaměřit se na kvalitu, investice do technologií a na export,“ říká Venhoda.

Jemča vznikla v roce 1958. V roce 2006 ji koupila britská společnost Tetley, jež je součástí celosvětového koncernu Tata Group. Letos se značka Jemča vrátila do českých rukou. Novým majitelem firmy se v lednu stala královéhradecká společnost Dr. Müller Pharma, přední český výrobce léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy a kosmetiky.

Zatímco v globálním koncernu Tata se zaměřením na velké světové trhy stála Jemča s osmdesáti zaměstnanci spíše na okraji zájmu, ve společnosti Dr. Müller Pharma může ve spojení s její druhou firmou - výrobcem léčivých čajů Megafyt - zasáhnout kompletní spektrum českého trhu s čajem.

Letos investovali desítky milionů, chtějí i nový sklad

„Megafyt má asi 28 registrovaných léčivých směsí a jednodruhových čajů a jeho portfolio čítá téměř 150 výrobků, tedy podobné množství, jako vyrábí Jemča. Společně jsme schopni nabídnout jakýkoli čaj jakékoli skupině zákazníků: od mainstreamových levnějších výrobků Jemča až po čaje Megafyt ve farmaceutické kvalitě,“ řekl Venhoda, který je současně i ředitelem společnosti Megafyt.

Jemča nyní na tuzemském trhu zaujímá 22 procent z objemu prodaných čajů a svůj tržní podíl si drží dlouhodobě. „Není to samozřejmě jednoduché, konkurence je velmi ostrá a regály jsou zaplněné. Čaj je navíc v Česku vnímán jako relativně levná komodita, uspět na takovém trhu vyžaduje značné úsilí a vytrvalost,“ říká Venhoda.

Letos Jemča investovala desítky milionů do moderních linek na balení sáčkových čajů. Dalším záměrem je stavba velkého logistického skladu, který podniku v Jemnici dlouhodobě chybí.

„Snažíme se držet svou pozici na tuzemském trhu, Česko ale není tak veliké, aby uživilo firmu naší velikost, proto chceme exportovat. Historicky už v Jemče zkušenost s exportem do Rakouska, Německa, Švýcarska či Finska máme, na to nyní navazujeme,“ přiblížil Venhoda.

S Horkou švestkou a malinou se trefili do černého

Jemča ve svých 150 výrobcích ročně vyexpeduje téměř 900 tun čaje, což představuje 22 milionů krabiček s čajem. Roční tržby se pohybují kolem 200 milionů korun. Nejprodávanějším výrobkem Jemči je Pigi čaj, kterého se prakticky napříč tuzemskými obchodními řetězci ve čtyřech mutacích ročně prodá 3,5 milionu balení.



Novinkou před nadcházející chladnější sezonou je řada Horké ovoce: Horká švestka či Horká malina. „Zdá se, že jsme trefili do černého, tuto novinku se nám daří prodávat velmi úspěšně. Zvolili jsme velice chutnou čajovou surovinu, komfortní typ sáčků, ten mix se povedl,“ řekl Venhoda.

Počet zaměstnanců firmy Jemča se dlouhodobě drží kolem osmdesáti. Sezonně se mění, protože prodej a balení čajů je vyšší před zimou a v průběhu zimních měsíců.

„V zimním období, když se rozjede výroba i na tři směny, využíváme i brigádníky, kteří v létě jezdí pracovat do Rakouska na farmy a v zimě pracují u nás,“ popsal Venhoda.