Žďár zřídí agenturu, která by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným

  9:09
Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc. Nejenže je propojí, ale celý proces i zaštítí. Zároveň tak chce řešit i potíže s nedostatkem městského bydlení.

„Máme tu rodiny s nízkými příjmy, které nemají šanci na běžný nájemní byt dosáhnout. V poslední době přibývá i hodně maminek s dětmi, samoživitelek. A my potřebujeme, aby tito lidé měli kde bydlet,“ popsal situaci žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.

Vlastních nájemních bytů, vyjma těch v domech s pečovatelskou službou, má však město jen minimum. „Konkrétně 256. Všechny jsou v lokalitě Žďár nad Sázavou 3, která už teď je na hranici počtu osob ohrožených sociálním vyloučením,“ uvedla k takzvaným „svobodárnám“ Kateřina Navrátilová, pracovnice žďárského sociálního odboru.

Agentura bude zajišťovat i garanční fond, který by měl pokrýt třeba kauce, případné dluhy na nájmu či škody na majetku. Bude koordinovat proces nastěhování domácnosti, řešit sousedské vztahy, včetně stížností, a bude také nájemníky v průběhu celého bydlení podporovat.

Kateřina Navrátilovápracovnice žďárského sociálního odboru

Právě ona stojí v čele vznikajícího městského projektu, který má s bytovou nouzí ve městě zatočit. Nebo stav alespoň zlepšit, a to již v nadcházejících měsících.

Od 1. ledna 2026 zahájí ve Žďáře svoji činnost takzvané Kontaktní místo pro bydlení (KMB), jehož zřízení ostatně ukládá městu zákon. „Máme povinnost poskytovat klientům základní poradenství v oblasti bydlení. Půjde hlavně o prevenci jeho ztráty, bytovou nouzi či problematiku přelidněných bytů,“ vyjmenovala Navrátilová s tím, že tento servis bude pro zájemce z celého okresu, tedy i z Velkomeziříčska, Bystřicka či Novoměstska.

Agentura bude vyhledávat neobývané byty

Radnice však vedle této povinné služby spustí od 1. července příštího roku i vlastní městskou nájemní agenturu (MNA), systém běžný zatím spíš ve velkých městech. Oč půjde?

Agentura může osobu či rodiny, jež shánějí podnájem, zapsat do evidence žadatelů o byt. Tedy za předpokladu, že splní dané podmínky, což Žďárští prověří ve spolupráci s Úřadem práce.

„Zákon určuje jako cílovou skupinu osoby s čistým příjmem domácnosti do 1,6násobku životního minima. V případě čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi do šesti let to znamená zhruba 13 a půl tisíce korun,“ upřesnila Navrátilová. V první fázi se služba zaměří na tyto nejpotřebnější, není ale vyloučeno, že časem dojde i na ostatní zájemce – třeba přelidněné domácnosti či lidi z nevyhovujících obydlí.

I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je nyní budou moci pronajmout přes městskou agenturu.
Městský bytový fond ve Žďáře tvoří v podstatě jen byty v domech s pečovatelskou službou (na snímku) či takzvané svobodárny.
Městský bytový fond ve Žďáře tvoří v podstatě jen byty v domech s pečovatelskou službou (na snímku) či takzvané svobodárny.
I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je nyní budou moci pronajmout přes městskou agenturu.
Aby měla MNA evidovaným žadatelům co nabízet, jen s městskými byty nevystačí. „Budeme proto cíleně vyhledávat i byty na volném trhu a komunikovat s jejich majiteli,“ upřesnila Navrátilová. Služba tak cílí hlavně na lidi vlastnící byt, jenž ale nevyužívají. „Mnozí si jej pořizují jako investiční rezervu, ale mají ho dlouhodobě prázdný. Třeba právě kvůli obavám z toho, že jim jej nájemníci ‚vybydlí‘. Víme, že ve Žďáře takové byty jsou,“ konstatoval Dvořák.

Právě záštita MNA má potenciální pronajímatele tohoto rizika zbavit. „Veškerá odpovědnost padá na nás,“ uvedl místostarosta.

Řešit budou nastěhování i sousedské vztahy

Městská služba se postará o výběr vhodných adeptů z evidence – mimo jiné s ohledem na velikost bytu; poslední slovo však stejně bude mít vždy vlastník.

„MNA bude zajišťovat i garanční fond, který by měl pokrýt třeba kauce, případné dluhy na nájmu či škody na majetku. Bude koordinovat proces nastěhování domácnosti, řešit sousedské vztahy, včetně stížností, a bude také nájemníky v průběhu celého bydlení podporovat,“ vyjmenovala Navrátilová.

Městských bytů je na Vysočině dost, fond rozšiřuje jen Žďár nad Sázavou

Právě systematická sociální práce s domácnosti má případné potíže při bydlení eliminovat. „Jsme na to připraveni, ostatně v některých bytech na městských svobodárnách už takovou sociální práci provádíme,“ zdůraznil Dvořák.

Výše nájemného bude vycházet z cenové mapy ministerstva financí, jež udává hranici nájmu v běžném bytě. „Ve Žďáře je to dnes 264 korun za metr čtvereční. Přes tuto hranici jít nemůžeme. Snahou ale je částku vyjednat tak, aby byla pro rodiny dostupná, tedy ideálně i pod tuto hranici,“ řekla Navrátilová.

Nabízené byty musí splňovat určité parametry

Do evidence ale nebude zapsán každý byt. Stejně jako žadatel musí splňovat určité podmínky – třeba mít sociální zařízení, kuchyň. Zda je zázemí pro bydlení vhodné, prověří MNA. S ohledem na cílovou skupinu jsou preferovány více zařízené byty, vždy ale podle města záleží na dohodě s konkrétním majitelem.

Povede-li se odpovídající obydlí se zájemcem úspěšně propojit, město uzavře s majitelem bytu podnájemní smlouvu. „A na základně podnájemní smlouvy následně zabydlí i danou domácnost,“ popsala Navrátilová.

Lidé ve Žďáru nesouhlasí se stavbou městské bytovky. Chtějí mít klid

Jelikož je novinka v přípravě, byty zatím do evidence nepřijímá. To půjde až od 1. července 2026. Procesy si už ale MNA na několika nájemních bytech z volného trhu testuje.

Zatímco KMB bude Žďár financovat z příspěvku na rozšíření státní správy, nájemní agentura je v režii města. I na její provoz však plánuje radnice využívat různé příspěvky a dotace.

Nabídka je mířená i do okolních měst

Se vznikem poradenského KMB už byli seznámeni i starostové dalších měst žďárského okresu, neboť i jejich obyvatelé budou moci od ledna jeho služby využívat. Byt už jim pak případně přidělí „jejich“ město, má-li nějaký k dispozici. „Je ale možné, že si nakonec města na základě poptávky zavedou i vlastní kontaktní centra,“ míní Dvořák.

Například v Bystřici nad Pernštejnem o tom teď neuvažují. „Zatím vyčkáme, v tuto chvíli nám to zákon ještě nepřikazuje. Za mě je to program státu, který ho před spuštěním neměl moc dobře připraven. Bylo to spíš až takové předvolební téma,“ okomentoval bystřický starosta Martin Horák. Činnost KMB ostatně podle něj Bystřice už v podstatě vykonává prostřednictvím svého sociálního odboru. „A bez byrokratické zátěže,“ zdůraznil Horák.

Zadání na 400 stránkách. Žďár chce vlastní nájemní byty s jasnými podmínkami

Další možnost „přistoupení“ do systému je podle jeho informací v roce 2027. Do té doby Bystřičtí i poznají, zda se novinka ve Žďáře osvědčí. „Mění se i vláda, takže ještě uvidíme, jak se tato problematika nakonec vyvine,“ dodal starosta. Bystřice má městský bytový fond výrazně bohatší než Žďár, čítá zhruba 1850 bytů.

Od lidí už vykoupili pět bytů, brzy přibude další

Od prosince 2024 se snaží Žďár rozšiřovat nabídku městského bydlení i prostřednictvím nákupů bytů od veřejnosti. Za tu dobu se povedlo radnici získat již pět jednotek; nákup šesté by pak měl být vyřešen do konce roku. Jeden získaný byt je o velikosti 3+1, zbylé jsou z kategorie 2+1. Vynaložené náklady zatím činí zhruba 18,6 milionu korun.

„Oceňuji, že veřejnost na naši výzvu pozitivně zareagovala a byty nám nabízí. Vykupujeme je za odhadní cenu, na druhou stranu ale garantujeme spolehlivost, finanční zajištění a poměrně rychlé vyřešení transakce,“ shrnul žďárský starosta Martin Mrkos.

Byt podle něj také neslouží jako investiční nástroj, ale skutečně pomáhá lidem, kteří zatím nemohou dosáhnout na vlastní bydlení. „Ať už jde o mladý pár, kdy je žena na mateřské, nebo o matku samoživitelku, která sice pracuje, ale jeden příjem pochopitelně v domácnosti chybí,“ uvedl Mrkos.

Výkupy od veřejnosti jsou podle vedení Žďáru jenom jedna z cest, jak rozšiřovat zatím nepříliš velký městský bytový fond. Dalšími je například vlastní výstavba, budování ve spolupráci se soukromými subjekty nebo také zřízení městské nájemní agentury, která má byty s určitou garancí nabízet potřebným.

