Český občanský zákoník poskytuje nájemníkovi silnější ochranu než pronajímateli. Důvod je přitom zřejmý – bydlení chápe jako základní životní potřebu. Z hlediska zákona je zkrátka nájemník tou slabší ze smluvních stran, a proto mu zaručuje řadu práv, která nelze smluvně omezit.
Až potud by s tím většina lidí asi ani neměla problém – jen do chvíle, než se vám z nájemníků vyklubou neplatiči, kteří váš majetek navíc dlouhodobě ničí.
Dostával příspěvek na bydlení, jenže nám nic neplatil. Navíc úřadům předkládal doklady s mým falšovaným podpisem.