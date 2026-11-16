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Zničený byt, hory odpadků. Než dostala nájemníka z bytu, zaplatila statisíce

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  13:00
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Když majitelka do svého bytu po letech vstoupila, naskytl se jí pohled jen pro otrlé. Jen těžko si lze představit, že v takových podmínkách žilo s rodiči i malé dítě. Obrovský nepořádek navíc doprovázel i příšerný zápach. (12. listopadu 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vlastnit byt a pronajímat ho nemusí pro majitele vždy znamenat pouze výhody. Naopak, majitel se někdy může dostat až na pokraj psychických sil. Stačí, aby si špatně vybral nájemníka. Podobně krušnou zkušenost má Jana Komendová z Jihlavy. Roky trvalo, než se k vlastnímu bytu dostala zpět. Stálo ji to stovky tisíc, nutná bude rekonstrukce bytu.

Český občanský zákoník poskytuje nájemníkovi silnější ochranu než pronajímateli. Důvod je přitom zřejmý – bydlení chápe jako základní životní potřebu. Z hlediska zákona je zkrátka nájemník tou slabší ze smluvních stran, a proto mu zaručuje řadu práv, která nelze smluvně omezit.

Až potud by s tím většina lidí asi ani neměla problém – jen do chvíle, než se vám z nájemníků vyklubou neplatiči, kteří váš majetek navíc dlouhodobě ničí.

Dostával příspěvek na bydlení, jenže nám nic neplatil. Navíc úřadům předkládal doklady s mým falšovaným podpisem.

Jana Komendovámajitelka bytu

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