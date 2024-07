Byt přednosty i zachovalý kryt. Redaktor si před demolicí prošel jihlavské nádraží

Jihlava a Transverzálka Nádraží Jihlava město vzniklo v roce 1887 jako součást Českomoravské transverzální dráhy. V Rakousku-Uhersku většina tratí vedla z Vídně na sever, Transverzálka je ale měla protnout od západu na východ. Začínala v Domažlicích, vedla přes Moravu a do Horních Uher (dnešní Slovensko) vstupovala skrz Vlárský průsmyk. Stanice Jihlava město v roce 1914 a 1932 Jihlavské městské nádraží bylo ve městě v pořadí druhé, to v uvozovkách hlavní postavila o 16 let dřív společnost Rakouská severozápadní dráha. Stanice Jihlava město byla celou dobu až ta druhá. To se prý po rekonstrukci změní, město má s lokalitou městského nádraží velké plány.