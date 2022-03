Brod chce novou bytovku pro mladé, má stát na rozlehlé zahradě u Kauflandu

Nový bytový dům chce radnice vměstnat na rozlehlou zahradu za blok domů v ulici 5. května. Dnes je v těchto místech udržovaná travnatá plocha s několika lavičkami a sem tam poházenými odpadky. Nachází se hned za domy 310 a 311, které město před pár lety nechalo přestavět.

„Dle územního plánu je to plocha vhodná k zastavění. Už víme, že menší bytovka o zhruba dvaceti bytech by se tam bez problémů vešla,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Vedení města dosud váhá, zda bude dům stavět samo, nebo jestli se pokusí plochu ke stavbě prodat soukromým zájemcům. Na počátku února to mělo řešit zastupitelstvo města, bod byl ale na poslední chvíli kvůli nejasnostem z jednání stažen.

„Řešíme, zda máme budoucí dům nechat naprojektovat, nebo to celé včetně projektu postoupit případnému soukromému zájemci,“ podotkl Stejskal.

Naopak jasno má radnice v tom, pro koho by zde vzniklé byty měly sloužit. Plánuje je jako sociální a startovní, jež by mohly pomoci mladým rodinám.

„Mladí dnes sotva dosáhnou na hypotéku. Nabídli bychom jim startovací nájemní byty na dobu několika málo let. Byl by to obdobný systém, který roky funguje v případě velkého bytového domu v Bělohradské ulici naproti poliklinice,“ konstatoval místostarosta.

Bývala to nejzanedbanější část města

Pokud ke stavbě domu dojde, připíše se do příběhu celé této lokality další kapitola. Se sociální problematikou totiž měla tato část Brodu co do činění již v minulosti. A nebyla to minulost zrovna slavná.

Dnešní ulice 5. května vznikala ve druhé polovině 19. století, v době, kdy se budovala železnice. Tehdy tu vyrostl blok několika obytných domů. Čtvrť, jejímiž dominantami byly původní areál mlékárny a ulice z žulových kostek, ale postupně upadala. Ve druhé polovině minulého století se stala jednou z nejvíce zanedbaných ve městě.

V 90. letech jí velkou ránu uštědřila sama radnice. Z domů 310 a 311 vytvořila jakési odkladiště problémových obyvatel, neplatičů a sociálně slabých. Tehdejší vedení města je sem nechalo sestěhovat z jiných lokalit v Brodě.

A tím začalo peklo nejen pro domy samotné, ale i pro jejich sousedy. V ulici najednou přibylo oficiálně dvanáct až šestnáct vesměs romských rodin, ve skutečnosti však násobně víc. V okolí domů byl hluk, nepořádek, konflikty tu často řešila městská policie. Z okolních družstevních domů na nové sousedy pravidelně směřovaly stížnosti.

Sousedé se přeli o plot, dnes už nikomu nevadí

V první dekádě nového tisíciletí, kdy už mlékárnu nahradil obchodní dům Kaufland a směrem k nádraží vyrostl autobusový terminál, vrcholily konflikty sporem o plot. Tím chtěli družstevníci oddělit svůj dvůr od prostoru za domy s problémovými obyvateli.

„Začali na dvoře devastovat, co jim přišlo pod ruku. Jsou agresivní, rozbíjejí okna, lámou zrcátka a antény u zaparkovaných aut, děti po nich běžně skáčou, hází kameny do sklepa,“ popisoval tehdy předseda bytového družstva Rudolf Stára.

On i jeho sousedé byli rázem obviněni z rasové nesnášenlivosti.

Vedení Brodu se však chytlo za nos. Všechny nájemníky městských domů 310 a 311 vystěhovalo a vybydlené budovy nechalo kompletně zrekonstruovat. Práce trvaly čtyři roky a přišly na 17 milionů korun. V domech vzniklo 16 nových bytů. Polovinu si koupili soukromí zájemci, druhou půlku využívá sousední Fokus Vysočina pro chráněné bydlení.

Za domem vzniklo parkoviště a veliký travnatý dvůr. A dokonce vyrostl i plot, který oddělil družstevní bytovky a proti kterému po odchodu romských rodin už nikdo neprotestoval. Nyní by tento dvůr měl být zastavěn další bytovkou se sociálními byty.

Hlavně, aby se nevrátily původní problémy

Někteří ze sousedů záměr města zrovna s nadšením nevítají. V koutku duše mají obavu, aby se nevrátil původní nešvar této lokality. Město ale žádné připomínky dosud neobdrželo. „Po pravdě, chystanou stavbu jsme s nimi ani nikterak neřešili,“ přiznal Zbyněk Stejskal.

„Výstavba se jich ale nijak nedotkne. Zelenou plochu obyvatelé sousedních domů nevyužívali. Je třeba si uvědomit, že jsme ve městě, kde se občas něco změní a něco nového se postaví,“ poznamenal místostarosta.