Přibyslav se po dvaceti letech vrací ke stavbě bytů, postaví novou bytovku

„Máme několik starších domů, v nich byty vlastníme. Například na náměstí nebo v Tyršově ulici. Tři bytové domy vlastníme i v Ronově nad Sázavou, provozujeme dům s pečovatelskou službou. Ale že bychom stavěli nový bytový dům, to se tu nedělo dvě desetiletí,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Nová bytovka by měla vyrůst v Husově ulici. Nahradit zde má přibližně sto let starý dům, jenž sloužil jako dům dětí a mládeže, který nyní funguje pod havlíčkobrodským AZ Centrem, či jako základní umělecká škola. Obě školské instituce ale mají zajištěné jiné, lépe vyhovující prostory.

„Základní umělecká škola už je přestěhovaná do areálu základní školy, kde má mnohem lepší podmínky. A je tu i dost místa pro přestěhování AZ Centra. To navíc momentálně mnoho kroužků neprovozuje,“ dodal Kamarád.

Ředitel havlíčkobrodského AZ Centra Martin Domkář ČTK řekl, že nabídku přibyslavské radnice na přestěhování dostal před Vánoci, teď ji zvažuje. Uvedl, že v Přibyslavi v této pandemické době fungují jen dva zájmové kroužky. Základní škola jich pro děti pořádá více.

Ve staré budově v Husově ulici je momentálně ještě jeden nájemník. Podle starosty už však dostal výpověď a prostory musí v brzké době opustit.

Rekonstrukce budovy by se nevyplatila

Letitou budovu na okraji města chtěla radnice původně rekonstruovat a přestavět na byty. Jak se však zjistilo, bylo by to mnohem náročnější než ji zbourat a bytovku postavit znovu. Ve starém domě by se musely snižovat stropy, problémy by pak byly s průchody a schodišti.

„Tato budova nebyla stavěna pro bydlení a její adaptace by byla příliš náročná. Stavěna byla v první polovině minulého století, koncipována byla jako pavilon pro nemocné s dýchacími obtížemi,“ poznamenal místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).

Demolice budovy by měla proběhnout během jarních měsíců. Nová bytovka se má začít stavět vzápětí. Stavba má trvat dvě stavební sezony. Na projekt chce radnice žádat o dotaci. Pokud uspěje, vzniknou takzvané sociální byty. Jejich nájemníci budou muset splnit podmínky dotačního programu.

„Počítáme s tím, že v domě vznikne osm menších bytů, do šedesáti metrů čtverečních. Budeme je nabízet pro lidi v nouzi či jako startovací byty pro mladé rodiny. Předpokládáme, že doba nájmu bude časově omezena,“ nastínil starosta Kamarád.

V nejbližších letech může ve čtyřtisícové Přibyslavi, kde je o bydlení poměrně velký zájem, bytových domů vyrůst více. Zájem o výstavbu dvou bytovek projevily soukromé developerské firmy. „Tuto záležitost ale budeme ještě projednávat,“ vzkázal Martin Kamarád.